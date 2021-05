Playoffs NBA 2021 : Bucks – Heat, la preview ! Apéro TrashTalk

8 previews en… 2 jours. C’est notre dernière folie alors accrochez-vous et dĂ©gagez un peu de temps dans vos agendas ce week-end parce qu’on a plein de choses Ă dire dans l’ApĂ©ro TrashTalk avant le dĂ©but de ces Playoffs NBA 2021. Deux jours Ă teaser ce que seront vos deux ou trois prochaines semaines, et on commence tout de suite avec les retrouvailles entre les Bucks et le Heat !

Rappelez-vous, dans la bulle d’Orlando. Les Bucks ont roulĂ© sur la saison rĂ©gulière et sur le Magic au premier tour mais ils butent face Ă un mur ou plutĂ´t face Ă Bam Adebayo et Jimmy Butler. Le dĂ©ception est telle qu’on se dit que Giannis Antetokounmpo va promettre Ă Pat Riley de rejoindre la Floride dans la foulĂ©e. Finalement, le Greek Freak a pesĂ© le pour et le contre et il a dĂ©cidĂ© d’encaisser le cash dès maintenant avec une prolongation douillette avant mĂŞme la fin de son contrat. On sait qu’il en faut plus au Parrain pour abandonner un dossier mais on devrait dĂ©jĂ avoir de bons enseignements Ă tirer de cette sĂ©rie oĂą Milwaukee part une nouvelle fois favoris. Alors un petit conseil aux Bucks s’ils souhaitent faire un joli cadeau Ă leur franchise player : c’est l’annĂ©e ou jamais pour l’impressionner et aller loin, car sinon le sentiment de solitude va commencer Ă se faire lourdement sentir Ă Brew City. Pour Miami, c’est une sĂ©rie ouverte et il va falloir mettre le verrou pour espĂ©rer quoi que ce soit face Ă la meilleure attaque de la Ligue.

