Bucks – Heat, les pronostics de la rédaction : ça commence fort, avec un petit malin qui ne fait jamais comme les autres

Les Playoffs 2021 c’est parti, pour de bon cette fois-ci, et pas de série de Playoffs sans sa salve de pronostics. On démarre tambour battant avec l’une des séries les plus attendues de ce premier tour, rematch de la saison passée entre deux franchises ambitieuses, et plus si affinités.

Giovanni

Salut, moi c’est Giovanni, le G pour les intimes, et après cette intro pleine de style mais surtout intro de boomer, laissez-moi vous annoncer que je vais démarrer tambour battant, en annonçant… le Heat vainqueur de cette série. What ? Si, si. Des Bucks favoris, oui, un double MVP en puissance, oui oui, mais pour moi Miami est peut-être THE franchise qui a navigué sous le radar cette saison. Navigué sous le sonar ou volé sous le radar, à cause du COVID tout d’abord, et lors d’une saison jamais vraiment lancée cependant. La différence fondamentale selon moi pour cette série ? Au-delà des rosters, oui celui des Bucks est peut-être plus complet, le Heat possède contrairement à Milwaukee un vrai background Playoffs, et si je souhaite évidemment à Giannis et aux Bucks que ça leur arrive un jour… je pense que le Heat possède aujourd’hui plus de garanties à ce niveau-là de la compétition. Khris Middleton et Jrue Holiday sont deux fantastiques joueurs mais Jimmy Butler peut mettre la planète entière dans sa poche et des deux côtés du terrain, Giannis Antetokounmpo est un cyborg souvent injouable mais Spoelstra et sona rmée ont les arguments pour le faire déjouer, et trop de joueurs de complément peuvent faire pencher la balance du côté de South Beach, de par leur expérience et/ou leur folie. Pour les Bucks ce ne sera pas pour cette année, toujours pas, je ne comprends toujours pas non plus pourquoi les deux franchises n’ont pas cherché à s’éviter sur ce premier tour, elles en avaient l’occasion pourtant, mais au final je vois une victoire du Heat, allez 4-2, avec un éventuel Game 7 en 35/14/14 de Jimmy Butler. Heat 4 – Bucks 2

Nico

C’est la très grosse affiche de ce premier tour à l’Est, et je ne vois pas comment elle pourrait se finir autrement qu’avec un Game 7 des familles. Si sur le papier, cette série oppose le troisième au sixième, elle n’a rien d’un premier tour de Playoffs. D’un côté, les Bucks veulent prouver à tout le monde qu’ils peuvent jouer le titre et que les ajustements réalisés en saison régulière vont payer en Playoffs. De l’autre, le Heat reste tout simplement sur une participation en Finales NBA en 2020. Et si les deux équipes se retrouvent aussi tôt en Playoffs après la série remportée par Miami l’an passé, c’est surtout parce que le Heat a connu un retard à l’allumage. Mais aujourd’hui, les hommes d’Erik Spoelstra sont en grande forme et prêts à faire du bruit, tandis que Milwaukee peut désormais compter sur Jrue Holiday aux côtés de Khris Middleton et bien évidemment Giannis Antetokounmpo. La bataille sera intense et serrée, il sera intéressant de voir si Mike Budenholzer a appris de sa lourde défaite face à Coach Spo dans la bulle, et si le plan anti-Giannis si efficace l’an dernier va à nouveau fonctionner ou non. Au final, je mise sur les Bucks en 7, mais ça peut basculer d’un côté comme de l’autre. Bucks 4 – Heat 3

Ben

Ce remake de l’année dernière pourrait bien être la série la plus serrée de ce premier tour. Giannis Antetokounmpo n’a toujours pas digéré la fessée de 2020 et les Bucks ont tiré des leçons de leurs récents échecs. Finie la domination à outrance en régulière, c’est en Playoffs qu’il faut répondre présent et ça on l’a bien compris à Milwaukee. A l’inverse, Miami semble un peu moins fort qu’il y a un an. On a appris à se méfier des apparences mais le pari raté avec Victor Oladipo risque de coûter cher et si l’expérience, la défense et la confiance de Jimmy Butler devraient permettre aux Floridiens de gagner des matchs, j’imagine le Greek Freak repartir du Game 7 avec le smile et le sentiment d’avoir fait le bon choix en prolongeant à Milwaukee l’automne dernier. Bucks 4 – Heat 3

Alex T

Voilà une bien belle série et une des plus dures à pronostiquer. C’est aussi le remake de l’an dernier avec une élimination qui avait laissé des traces à Milwaukee. Giannis est en forme, il a récupéré un nouveau lieutenant de qualité avec Jrue Holiday et je mise sur le fait qu’il ne se laissera pas piétiner deux fois de suite par la même équipe, même s’il y a du beau monde en face. On va suivre de près aussi le face-à-face entre Mike Budenholzer et Erik Spoelstra. Si le premier peut éviter de se faire outcoacher dans les grandes lignes, son équipe aura une meilleure chance. Pour Miami, je vois un collectif toujours aussi appliqué et sérieux, des cols bleus à la pelle, mais est-ce que la magie fera effet deux ans de suite ? C’est pas dit. Le score que j’ai choisi laisse évidemment une grosse porte ouverte mais j’attends du Greek Freak une réponse par rapport à l’an dernier. Le double MVP qui se fait sortir deux ans de suite avant une finale de conférence, ça ferait tâche. Bucks 4 – Heat 2

Arthur

Une saison bien loin des radars pour la troupe de Giannis Antetokounmpo. Même si les Daims se sont appliqués à fermer le podium de la Conférence Est, personne ne s’est vraiment senti chamboulé par l’exercice de Milwaukee. La redescente d’un exercice calibré MVP, mais surtout une guerre qui se prépare en silence. Je crois les Bucks bien plus rôdés que ce que l’on imagine et Jrue Holiday est la pièce qu’il manquait jusqu’à aujourd’hui dans le Wisconsin. Bien que la profondeur de banc ne soit plus aussi clinquante que l’an dernier, les Daims vont se défaire tranquillement d’un Heat morose. La hype floridienne n’est plus et il m’est compliqué d’imaginer qu’elle puisse pointer le bout de son nez dans quelques jours. Bénéfice du doute, au mieux une défaite 4-3 pour Jimmy Butler et ses hommes. Bucks 4 – Heat 2

Alex D

Tout le monde a vu les bras de Jimmy Butler sur les réseaux sociaux ? Oui, vous avez donc une petite preuve que le Heat ne va pas se laisser marcher dessus comme ça et s’est déjà mis en mode Playoffs. Maintenant, on sait que les Bucks ont été très costauds tout au long de la saison et vont être en capacité de répondre sur le long terme. Miami devrait pousser Milwaukee dans ses retranchements, du fait notamment de leur fin de saison tambour battant qui atteste de leur aptitude à être fort au meilleur des moments. Je pense que le match ne se fera pas au niveau des backcourts mais plutôt dans le secteur intérieur, avec un Giannis et un Bam Adebayo des grands soirs. La finalité est que le Grec sera la tête de gondole de Bucks qui ne se feront pas avoir deux ans de suite. Bucks 4 – Heat 3

Clément

Certes, l’an dernier le Heat a bouffé de la terrine de Daim sur 5 matchs (avec un Giannis un peu en vrac il est vrai), et il avait su éteindre totalement l’équipe et trouver la parade. Cette année, la donne me semble un peu différente, certains joueurs du Heat n’ont plus le même rayonnement et les deux effectifs ont été remaniés. Et à ce petit jeu là, ce sont les Bucks qui s’en sortent le mieux avec l’arrivée de Jrue Holiday, qui est peut-être l’arme anti-Butler dont ils avaient besoin. Butler vs Holiday, Adebayo vs Giannis, deux très beaux affrontements sous vos yeux ébahis qui vont remettre la défense au cœur du jeu. Surtout que je n’ai pas encore mentionné Khris Middleton. Cette série a un goût de revanche, de défense, de biceps saillants et de rivalité naissante, et aucune équipe ne se fera de cadeaux. Bucks 4 – Heat 3

Max

Difficile pour un supporter du Heat de prédire le score de cette série tant les deux équipes semblent proches. Miami a peut être l’avantage psychologique sur son adversaire mais le renouveau des Bucks apporté par Jrue Holiday, PJ Tucker ou Bobby Portis donne des atouts supplémentaires aux Daims. De leur côté, Miami reste sur une superbe dynamique, mais il ne faut pas se tromper, la série de l’an dernier est en trompe-l’œil. Que se serait-il passé si Jimmy Butler n’avait pas eu deux lancers au buzzer généreux au match 2 ? Si Tyler Herro n’avait pas été en surrégime dans le clutch time? Ariza a-t-il les mêmes qualités de 3-and-D que Crowder, cruciales dans ce genre de série ? Je pense que Milwaukee a passé un step et que Miami a légèrement baissé de niveau. Si je vois un Butler encore impérial et un Adebayo décisif, Giannis sera lui aussi survolté et sera cette fois accompagné de deux lieutenants d’envergure. Miami pourra s’en mordre les doigts d’avoir laissé échapper leur quatrième place après une défaite au sprint contre ces mêmes Bucks car je vois au final une victoire des hommes de Bud. Bucks 4 – Heat 2

Gustave

Ça leur apprendra à faire des maillots moches cette année. Le Heat n’est pas enchute libre cette année mais semble tellement amoindrie par rapport à la saison dernière. Tyler Herro est passé de héros à zéro, Duncan Robinson a l’air de retour au lycée où il se faisait sûrement frapper, Victor Oladipo est blessé et le pari est raté. Je m’attends (classique) à un Goran Dragic en mode MVP et un Jimmy Butler très bon mais pas forcément capable de passer nu Jrue Holiday, Bam Adebayo risque d’être moyen. Les Bucks eux se sont musclés comme Giannis en 2018. Jrue Holiday qui est probablement le meilleur joueur de sa fratrie si ce n’est de la NBA, P.J. Tucker apporte une très bonne densité et une expérience Playoffs importante, Bobby Portis est très bon. Puis Middleton et Antetonobologroubambakounmpo doivent en avoir marre de se faire botter les fesses chaque année ! Bucks 4 – Heat 2