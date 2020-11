Les Bucks frappent fort : hello Jrue Holiday, hello Bogdanovic ! Apéro TrashTalk

Deuxième gros move de cette première soirée d’ouverture du marché des transferts en NBA, ce sont les Bucks qui ont dit au revoir à un paquet de mecs pour permettre d’entourer Giannis Antetokounmpo avec Jrue Holiday et Bogdan Bogdanovic. On débriefe tout ça dans l’Apéro TrashTalk.

Ceux qui étaient pendus à leurs notifications Twitter en début de soirée ont d’abord eu le temps de digérer le trade de Chris Paul chez les Suns. Puis, un peu plus tard dans la nuit, ce sont les Bucks qui ont décidé de passer à l’attaque. Avec un franchise player en fin de contrat dans un an et fâché tout rouge après les deux dernières déconvenues de Milwaukee en Playoffs, le management a réagi tout de suite pour montrer au double MVP en titre qu’il peut espérer gagner dans le Wisconsin. Ce sont donc Jrue Holiday et Bogdan Bogdanovic qui posent leurs valisent à Brew City. En échange, ce sont quand même Eric Bledsoe et George Hill, mais aussi Donte Di Vicenzo, Ersan Ilyasova et D.J. Wilson et toute une floppée de tours de Draft et de swap picks qui font leurs bagages. Concrètement ? Milwaukee n’a plus grand-chose pour s’habiller pendant l’hiver et il va falloir trouver une grosse poignée de vétérans volontaires pour se joindre au projet en signant pour le minimum. Par contre, un cinq majeur avec Jrue Holiday, Bogdan Bogdanovic, Khris Middleton, Giannis Antetokounmpo et Brook Lopez, ça ne fait rire absolument personne et il faudra plus que jamais compter sur les derniers leaders de la saison régulière.

