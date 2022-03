Denver Nuggets : une franchise modèle, un titre assuré à l’avenir ? Apéro TrashTalk

Les Nuggets font du super boulot depuis un bon bout de temps, à tous les étages, et on avait envie d’en parler. Fans du Colorado, cet apéro est pour vous.

Un immense franchise player en Nikola Jokic, un grand coach en Mike Malone, un management excellent, des choix malins chaque année à la Draft, une identité claire dans le vestiaire et de belles saisons consécutives, les Nuggets sont-ils en train de suivre les traces d’illustres champions par le passé ? Si Jamal Murray et Michael Porter Jr n’ont pas l’air de rejouer cette saison, Denver est en train de poser des bases formidables pour la prochaine. Objectif bague, voilà ce qui doit driver cette franchise dans les prochains mois. Encore faut-il que la santé suive bien entendu… On fait le point sur un groupe qui, du premier au dernier employé, est en train de devenir un modèle en NBA.

Vous connaissez la chanson : on s’installe peinard, on prend un truc à grignoter si on a faim, on donne son avis car c’est toujours sympa de partager et, surtout, on savoure le petit apéro en famille.