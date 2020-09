Celtics vs Heat : égalisation Boston ou Miami en puissance ? Replay de l’Apéro TrashTalk

Une nuit NBA sans le moindre match au programme ? Ça c’est le genre de truc qui passe mal mais heureusement, TrashTalk est là pour combler le vide. Lundi soir, on a profité de l’occasion pour revenir sur le début des Finales de Conférence. Séance rattrapage par ici.

Après Lakers – Nuggets, on a basculé à l’Est avec l’opposition entre Boston et Miami. Vainqueur des deux premiers matchs, le Heat a réalisé un gros début de série, pendant que les Celtics se balançaient des objets dans le vestiaire. Mais les Floridiens ont concédé le Game 3 et le momentum semble basculer chez les hommes de Brad Stevens. Du coup, plusieurs questions se posent aujourd’hui : ce réveil tout vert sera-t-il de longue durée, ou juste momentané ? Sommes-nous partis pour une longue série ? Jimmy Butler va-t-il mettre tout le monde d’accord au Game 4 ? Faut qu’on en parle.

