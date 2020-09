Les Pacers ont rencontré Billy Donovan pour le poste de coach : nouveau candidat sur la shortlist la moins short de l’histoire

Arrivé en fin de contrat du côté du Thunder, le coach Billy Donovan n’était pas très chaud pour repartir avec Oklahoma City et cherche donc un nouveau banc. Philly garderait un œil attentif sur lui alors que les Pacers sont déjà passés à la vitesse supérieure malgré leur shortlist interminable.

Après la belle saison surprise du Thunder, la franchise d’OKC devrait bientôt passer à autre chose. Danilo Gallinari est agent libre, Steven Adams et Dennis Schroder n’ont plus qu’un an de contrat, Chris Paul a 35 ans et il y a quelques jeunes à pousser sur le devant de la scène, tout ça avec un camion de picks de Draft. Une nouvelle ère se profile donc du côté de l’Oklahoma et elle coïncide avec la fin du contrat de Billy Donovan. L’ancien coach des Florida Gators, arrivé en 2015 à OKC, a connu une Finale de Conférence avec le duo Kevin Durant – Russell Westbrook en 2016 avant de se faire éliminer au premier tour quatre saisons de suite. Après cinq années de bons et loyaux services, Donovan quitte donc le Thunder, en bons termes avec tout le monde mais en refusant finalement la prolongation de deux ans proposée par le manager général Sam Presti. Avec 243 victoires pour 157 défaites lors de son passage à OKC, Billy présente un bilan solide et a donc reçu quelques coups de téléphone depuis son départ d’après Shams Charania de The Athletic.

Les Pacers ont même passé la vitesse supérieure puisqu’ils ont déjà eu un entretien avec Donovan. Selon le Shams, ils l’ont interviewé la semaine dernière et il serait donc l’un des sérieux candidats pour remplacer Nate McMillan, gentiment remercié après avoir été… gentiment prolongé. Attention à ne pas trop se projeter tout de même pour l’ami Billy car Indiana bouffe à tous les râteliers en ce moment, et on dénombre plus d’une dizaine de candidats dans les petits papiers des dirigeants d’Indiana. Sur la shortlist, qui n’est plus si short, on retrouverait notamment Mike Brown, Becky Hammon, Ime Udoka, Chauncey Billups et bien d’autres dont on vous parlait déjà il y a deux semaines. Selon The Athletic, environ 12 candidats vont s’entretenir avec les Pacers, qui vont ensuite réduire ce nombre de moitié pour réaliser des entretiens en personne. Il n’en restera qu’un au final et Billy Donovan semble toujours en course. À Indiana, il pourrait retrouver quelques joueurs passés rapidement sous ses ordres à OKC : Victor Oladipo, Domantas Sabonis et Doug McDermott. Et si ça ne conclut pas avec les Pacers, pas d’inquiétude pour lui puisque d’autres équipes seraient également intéressées par son profil. On parlait des Bulls au début du mois, et les 76ers devraient aussi le rencontrer bientôt.

Le jeu des chaises musicales a déjà commencé pour les coachs et il reste encore pas mal de postes disponibles autour de la Ligue. Indiana ratisse large, mais on pourrait commencer à y voir plus clair dans les semaines à venir.

