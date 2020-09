Nick Nurse décroche le pactole : 8 millions par saison, et déjà une place parmi les coachs les mieux payés de la NBA

Malgré leur élimination en demi-finale de Conférence, les Raptors n’ont pas hésité une seule seconde à prolonger Nick Nurse sur plusieurs saisons. Une sacrée preuve de confiance pour le Coach de l’Année, surtout quand on voit le montant sur le chèque.

On peut décemment dire que Nick Nurse a réussi ses débuts sur les bancs de la NBA. Arrivé dans la Grande Ligue en 2013 en tant qu’assistant de Dwane Casey à Toronto, Nurse avait récupéré le poste de head coach après le licenciement de Casey en 2018. Ce dernier venait pourtant tout juste d’être élu Coach de l’Année, et ça avait forcément beaucoup fait parler. Champion NBA dès sa première année, le nouveau coach des Raptors avait ramené le premier titre de l’histoire de la franchise, de quoi convaincre tout le monde. Et cette saison, Nurse a donc été élu Coach de l’Année, mais les Raptors ont échoué en demi-finale de Conférence en sept manches face aux Celtics. Pas de quoi affecter la confiance de Masai Ujiri et des dirigeants puisque la prolongation du coach a été annoncée la semaine dernière. Un contrat qui porte sur plusieurs saisons mais dont on ne connaissait pas encore les détails niveau salaire. C’est désormais le cas. The Athletic, par le biais de l’ami Shams Charania, révèle que Nick Nurse sera désormais payé dans les 8 millions de dollars par saison !

Ce nouveau pactole le place directement dans le Top 5 des coachs les mieux payés de la Ligue, à égalité avec Rick Carlisle et derrière Erik Spoelstra, Steve Kerr, Doc Rivers et évidemment le patron, Gregg Popovich. Quand on sait que Nurse n’a que deux saisons NBA derrière lui, c’est assez irréel de le voir avec ces noms-là. Une irrésistible ascension, rarement vue auparavant, surtout dans l’histoire récente. Si Steve Kerr a lui aussi connu une trajectoire fulgurante sur le banc des Warriors, il était une figure connue de la NBA en tant que joueur et dirigeant. Il y a encore trois ans, Nick Nurse était lui un parfait inconnu pour la majorité de la Ligue. La faute à un parcours un peu insolite. Formé à la fac de Northern Iowa où il a débuté en tant qu’assistant, il a ensuite pris la direction de l’Angleterre pour devenir joueur-coach avant de raccrocher les baskets au bout d’une saison pour se concentrer sur le coaching. Il a ensuite vagabondé entre les bancs des universités américaines et ceux des clubs britanniques, passant même rapidement par la Belgique (à Ostende) ainsi que la case USBL. En 2007, il devient head coach en D-League, ancêtre de la G-League, pour l’Energy de l’Iowa avec qui il remportera un titre de champion et un trophée de meilleur coach. Après deux saisons à la tête des Vipers de Rio Grande Valley, toujours dans l’antichambre de la NBA, il rejoint les Raptors en 2013. La suite, on la connaît. Un parcours carrément atypique sur trois décennies avant de mettre tout le monde d’accord en deux petites saisons : la définition même de « saisir sa chance ».

En 2018, le coach des Raptors avait signé un contrat de 10 millions de dollars sur trois ans. Une bague de champion et un titre de Coach de l’Année plus tard, Nick Nurse va toucher 8 millions par saison et s’inviter à la table des tacticiens les mieux payés de la Ligue !

