Lakers vs Nuggets : on fait le point sur la série ! Replay de l’Apéro TrashTalk

Une nuit NBA sans le moindre match au programme ? Ça c’est le genre de truc qui passe mal mais heureusement, TrashTalk est là pour combler le vide. Lundi soir, on a profité de l’occasion pour revenir sur le début des Finales de Conférence. Séance rattrapage par ici.

On a commencé par Lakers – Nuggets, une série qui a déjà proposé son lot de sensations fortes lors des premiers matchs. Il y a eu évidemment ce buzzer beater assassin d’Anthony Davis, qui a permis à la bande à LeBron James de doubler la mise après la branlée du Game 1. Après ces deux premières rencontres, c’est donc l’heure de faire le point sur cette confrontation, avec les points importants jusqu’ici et ceux à venir. Le monosourcil va-t-il continuer sur sa folle lancée ? LeBron tout fâché au Game 3 ? Nikola Jokic et Jamal Murray en mode remontada ? Faut qu’on en parle !

Cacahuètes, Tourtel Twist et canapé, on se pose et on en parle. Pour la suite on ne change pas une équipe qui gagne, surtout en Playoffs : on like, on partage, on commente, let’s go.

Pour revivre l’apéro dans les conditions du direct : c’est par ici !