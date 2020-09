Une carte de Giannis Antetokounmpo vendue à plus d’1,8 million de dollars : deuxième fois que le Grec bat LeBron cette semaine

Si vous cherchez à investir votre argent, sachez que le marché des cartes NBA est en plein boom. Après LeBron James il y a quelques semaines, c’est Giannis Antetokounmpo qui décroche un nouveau record dans la catégorie vente de carte : 1 812 000 dollars. Rien que ça.

Près de deux millions de dollars. C’est la somme qu’il fallait dépenser dimanche pour s’offrir une carte signée de la saison rookie de Giannis Antetokounmpo. C’est un nouveau record donc pour le Grec qui, après le trophée de MVP, devance une nouvelle fois… LeBron James. Le King avait vu sa carte rookie partir pour 1,8 million de dollars il y a quelques semaines. 12 000 petits dollars de moins donc et il semblerait que l’acheteur soit le même pour les deux. Plus de 3,5 millions dépensés pour deux cartes, on imagine que le bonhomme n’a pas trop de soucis pour boucler les fins de mois. À ce prix-là, il aurait même pu se payer Bam Adebayo, Michael Porter Jr. ou Caris LeVert pour la saison, de quoi dominer les tournois de deux contre deux au playground du coin toute l’année. On reste quand même loin du record all-time puisque d’après Republic World, une carte du joueur de baseball Mike Trout avait été vendue pour presque quatre millions de dollars en août.

BREAKING: The Giannis Logoman card was purchased for a modern day basketball record of $1.812 million by @onlyaltofficial , which also bought the previous record holder, the $1.8M LeBron card, six weeks ago. pic.twitter.com/gXnut9OOFg

On vous voit fouiller dans vos vieux albums Panini de Ligue 1 et on vous arrête tout de suite : rangez votre Peguy Luyindula version AJ Auxerre ou votre Marama Vahirua du FC Nantes, on ne parle pas de n’importe quelle carte ici. Une édition unique, signée et vendue avec le logo NBA qui se trouvait sur un maillot porté par Giannis himself lors de sa saison rookie. L’autographe est noté 10/10 par le Beckett Grading Service, un institut d’évaluation spécialisé. La carte ? Seulement 9/10. Sans doute à cause d’une petite tache jaune qui avait poussé un acheteur à se rétracter en 2014. Il avait acheté cette carte pour 7 000 dollars sur eBay à l’époque, avant de la retourner au vendeur. Giannis n’avait alors pas grand-chose d’un MVP et difficile de se douter que notre malchanceux du jour allait passer à côté d’un bénéfice de 1 805 000 dollars. Parfois il faut suivre son instinct. Allez, all-in sur la carte rookie de D.J. Wilson.

In 2014, a card collector posted to @blowoutcards forum that he returned the 1/1 Giannis card back to its eBay seller after buying it for $7,000 because it had a yellow stain on it.

That’s the card that sold for $1.812 million tonight!

(H/T @Ericc5Bears) pic.twitter.com/wBrAK9qkGF

— Darren Rovell (@darrenrovell) September 21, 2020