Dans un TD Garden toujours aussi chaud, ce Boston – Cleveland a tenu toutes ses promesses. Longtemps indécise, la rencontre a basculé en faveur des Cavs durant la prolongation, là où Donovan Mitchell et Caris LeVert ont paraphé une représentation historique avec 41 unités chacun.

La feuille de match maison noircie par Mitchell et LeVert, c’est juste ici !

Les feuilles tombent en automne, la neige en hiver et 41 + 41 font 82. Et si vous l’aviez oublié, eh bien Donovan Mitchell et Caris LeVert se sont permis de vous le rappelez. Sur le parquet du TD Garden, les deux bougres semblaient cette nuit inarrêtables et ils ont scoré la bagatelle de 41 points chacun. Une chose facilement imaginable pour l’ancien arrière préféré de Rudy Gobert mais un peu moins pour Caris LeVert, qui n’alignait pas un pied devant l’autre ou pas loin depuis le début de la saison. Mais c’est aussi ce qui fait la beauté de la NBA. Aujourd’hui, l’ancien des Nets était sur la lune, en témoigne son énorme 6/8 du parking dont certaines bombinettes assassines qui ont donné mal à la tête aux fans des Celtics encore éveillés. Au final, LeVert pose donc 41 points, 4 rebonds et 7 offrandes, juste à côté Spida balance également 41 perles avec 4 rebonds et 3 passes, une partition stratosphérique en duo et qui les fait entrer dans l’histoire de la franchise. En effet, c’est la première fois que deux joueurs des Cavs scorent plus de 40 points chacun un soir de saison régulière… on se souvient alors que deux autres zinzins l’avaient déjà fait mais… en Finales NBA, une autre histoire qui paraît bien lointaine.

Donovan Mitchell and Caris LeVert are the first pair of teammates in Cavaliers franchise history to each record 40+ points in the same regular season game! #LetEmKnow pic.twitter.com/wFtgKxy9pa — NBA.com/Stats (@nbastats) October 29, 2022

Mais au diable le passé, cette nuit Mitchell et LeVert ont marché sur les Celtics. Pourtant, ce sont bien les hommes en vert qui démarraient le mieux la rencontre. Sous l’impulsion des Jay Brothers – qui cumuleront 64 points au buzzer final – Boston fait la course en tête jusqu’à la pause (75-62). Les C’s jouent propre, Al Horford semble toujours jeune et voir sortir Malcolm Brogdon du banc est simplement irréel. L’écart existe, mais il n’est pas suffisant pour une équipe de Cleveland qui va recoller doucement, mais sûrement. Le mano a mano s’installe et les deux camps se rendent coup pour coup durant tout le second acte, les minutes s’égrainent, Jaylen Brown pose un énorme dunk sur le museau de Donovan Mitchell – il fallait bien payer l’addition à un moment donné – et vient alors cette période du chronomètre où le ballon pèse très lourd…

JAYLEN BROWN SLAMS ONE ON SPIDA 😱 pic.twitter.com/whcFQieYi6 — Bleacher Report (@BleacherReport) October 29, 2022

Visiblement trop lourd pour Jarrett Allen qui rate un lancer et laisse les deux équipes à égalité 114 partout à 20 petites secondes du buzzer. Luke Kornet fait enfin quelque chose de bien prend le rebond, Boston a la balle de match, qui revient à Jayson Tatum qui balance… un horrible parpaing, hop, la nuit se prolonge pour le TD Garden. En overtime, c’est le duo de l’Ohio qui prendra définitivement le dessus, 18 à 9 pour Cleveland pour les quelques minutes de bonheur en plus. 132-123, la bataille est remportée pour le plus grand plaisir de Darius Garland et de ses belles lunettes de soleil d’intérieur.

Les deux bougres de Cleveland ont brillé pour arracher la victoire à Boston, mais il ne faut pas non plus oublier le gros travail des tours jumelles Jarrett Allen et Evan Mobley qui terminent en double-double. Cette équipe de Cleveland fait peur et elle possède une sacrée profondeur, les Celtics en ont fait la mauvaise expérience, mais ils ne seront sûrement pas les seuls cette saison.

Source texte : NBA.com/ Stats, Bleacher Report.