Vous n’avez pas pu passer à côté de la bombe tombée le 30 juin sur la NBA, à quelques heures de l’ouverture de la Free Agency. Kevin Durant a demandé son trade à sa franchise, les Brooklyn Nets. Mais maintenant la question la plus importante est la suivante : où pourrait-il aller ? Et comment procéder à un transfert aussi historique ? Tout de suite, zoom sur le Oklahoma City Thunder et ses possibilités afin de récupérer KD.

Vendredi 30 juin 2022, 20h49 heure française, la déflagration tombe.

Kevin Durant veut quitter Brooklyn, le temps presse et le coco veut gagner d’autres bagues. Passé le temps du thermomètre qui explose, toute l’équipe de rédaction de TrashTalk s’est donc posée sur LA question qui nous taraude tous… mais où diable KD va-t-il poursuivre sa carrière ? Pour ce faire, et parce qu’on aime pousser le délire le plus loin possible, nous avons collectivement décidé de nous pencher sur toutes les franchises de la NBA. Oui oui, toutes les franchises : 29 articles détaillés, avec un rapide aperçu sur ce qui pourrait se passer.

Place au Oklahoma City de Shai Gilgeous-Alexander.

La situation du Thunder

# Pourquoi le Thunder irait chercher KD ?

Pour rappeler des grands souvenirs (quelques mauvais aussi). Pour voir le duo Kevin Durant – Shai Gilgeous-Alexander à l’œuvre. Pour permettre à KD de redevenir le héros d’Oklahoma City après s’être transformé en ennemi public numéro un le 4 juillet 2016. Pour la belle histoire en mode LeBron, avec KD qui revient sur ses anciennes terres pour emmener OKC au titre pour jouer le rôle d’animateur BAFA. Oui on sait, au final ça n’a pas trop de sens tout ça, mais peu importe on aime les théories qui ne tiennent pas debout.

# Quels joueurs sont indisponibles ?

Shai Gilgeous-Alexander

Shai Gilgeous-Alexander est le visage du projet Thunder aujourd’hui et probablement un futur All-Star. Quand le manager général des Nets Sean Marks laisse entendre qu’il voudrait récupérer un mec sur qui construire (entre autres) en échange de Kevin Durant, il pense à des joueurs du calibre de SGA. Seul problème et il est de taille, les Nets ne sont aujourd’hui pas en capacité de récupérer Shai via un transfert, eux qui ont déjà récupéré Ben Simmons à travers un trade. En effet, le CBA ne permet pas à une seule et même franchise d’avoir deux joueurs sous une designated rookie extension dans son effectif si les deux proviennent d’un transfert. C’est ballot.

# Quels joueurs du Thunder pourraient attirer l’attention des Nets ?

Josh Giddey, Chet Holmgren, Lu Dort (Darius Bazley, Ousmane Dieng, Jalen Williams, Jaylin Williams, Aleksej Pokusevski, Tre Mann, Théo Maledon…)

Shai Gilgeous-Alexander n’est certes pas dispo mais les Nets peuvent toujours se tourner vers une fournée de prospects, certains étant très prometteurs. On pense à Josh Giddey, auteur d’une pure saison rookie avec SGA cette année, et puis forcément à Chet Holmgren, deuxième choix de la Draft NBA 2022. Si jamais Sean Marks aime profondément les licornes, tout est possible. Aux côtés de ces deux-là, on peut placer le Frenchie Ousmane Dieng (11e choix de Draft 2022), Jalen Williams (12e choix), Jaylin Williams (34e choix), ou encore Poku, Tre Mann et notre Théo Maledon national. Bref y’a l’embarras du choix. Dans la catégorie joueur un peu plus confirmé, on peut citer Luguentz Dort (23 ans) aussi, qui fait partie des références défensives de la Ligue et qui progresse gentiment en attaque. Sinon y’a aussi du Darius Bazley potentiellement.

# Ont-ils des picks de Draft à leur proposer ?

Alors là, disons qu’il faudrait écrire un livre pour vous expliquer la montagne de picks que possède Sam Presti. Du coup on va aller au plus simple : une bonne quinzaine de choix de premier tour sur les six prochaines années, idem au second, autant dire que le Thunder peut monter le meilleur package de toute la NBA si l’on parle uniquement de capital draft.

Le package idéal du Thunder :

Lu Dort (sign-and-trade)

Derrick Favors (question de salaire)

JaMychal Green (question de salaire)

Chet Holmgren / Josh Giddey

4 choix de premier tour

Note de faisabilité : 2/10

Kevin Durant du côté d’Oklahoma City ? Dans les faits rien n’est impossible et comme le disait un célèbre philosophe héraultais : c’est en faisant n’importe quoi qu’on devient n’importe qui. Pour acquérir KD, le Thunder sait en tout cas ce qu’il lui reste à faire. Alors, ça se tente ou pas ?