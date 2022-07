Vous n’avez pas pu passer à côté de la bombe tombée le 30 juin sur la NBA, à quelques heures de l’ouverture de la Free Agency. Kevin Durant a demandé son trade à sa franchise, les Brooklyn Nets. Mais maintenant la question la plus importante est la suivante : où pourrait-il aller ? Et comment procéder à un transfert aussi historique ? Tout de suite, zoom sur les Dallas Mavericks et leurs possibilités afin de récupérer KD.

Vendredi 30 juin 2022, 20h49 heure française, la déflagration tombe.

Kevin Durant veut quitter Brooklyn, le temps presse et le coco veut gagner d’autres bagues. Passé le temps du thermomètre qui explose, toute l’équipe de rédaction de TrashTalk s’est donc posée sur LA question qui nous taraude tous… mais où diable KD va-t-il poursuivre sa carrière ? Pour ce faire, et parce qu’on aime pousser le délire le plus loin possible, nous avons collectivement décidé de nous pencher sur toutes les franchises de la NBA. Oui oui, toutes les franchises : 29 articles détaillés, avec un rapide aperçu sur ce qui pourrait se passer.

Place aux Dallas Mavericks de Luka Doncic.

La situation des Mavericks

# Pourquoi les Mavericks iraient chercher KD ?

Finalistes de conférence cette saison, les Mavericks montent dans la hiérarchie de l’Ouest sous l’impulsion de leur génie Luka Doncic. Mais pour espérer prendre les commandes un jour et surtout résister à la concurrence qui s’annonce assez hardcore dans le Wild Wild West l’an prochain, Luka a besoin de plus de soutien. Imaginez deux secondes un mec du calibre de Kevin Durant évoluer aux côtés de Luka Magic. Le rêve des puristes.

# Quels joueurs sont indisponibles ?

Luka Doncic

Bon évidemment, pas touche à Luka. Il est le présent et l’avenir de la franchise, ainsi qu’un talent générationnel comme on en voit rarement. Et puis de toute façon, il fait partie de cette catégorie de joueurs qui ne peuvent pas être transférés à Brooklyn à cause de la présence de Ben Simmons, sous une designated rookie extension comme Luka et récupéré par les Nets dans le cadre d’un trade. En effet, une franchise ne peut pas avoir deux joueurs de ce type dans son effectif s’ils ont tous les deux été recrutés à travers un transfert.

# Quels joueurs des Mavericks pourraient attirer l’attention des Nets ?

Un Dirk Nowitzki qui a 20 ans de moins

Malheureusement, Dirk a 44 ans aujourd’hui et pas 24, alors ça risque d’être un poil compliqué. Quand on parcourt l’effectif des Mavs, on ne voit pas qui pourrait taper dans l’œil du manager général des Nets Sean Marks. Dorian Finney-Smith ? Allez, mais juste parce qu’il faut sortir un nom. Si on aime bien son côté 3&D et la belle progression démontrée ces dernières années, Marks ne pense sûrement pas à DFS quand il s’imagine obtenir un jeune joueur au potentiel All-Star contre Kevin Durant, surtout que Finney-Smith a « déjà » 29 ans. Sinon, Josh Green ? Jaden Hardy ? Please.

# Ont-ils des picks de Draft à leur proposer ?

Vous l’avez compris, les Mavs n’ont pas grand-chose à proposer dans leur effectif actuel. Alors ils doivent puiser dans leur capital draft. Pour info, Dallas doit donner un pick de premier tour aux Knicks sur les trois années à venir (protections de 2023 à 2025), mais possède autrement tous ses choix de premier tour jusqu’en 2029.

La grille de salaires des Nets

Le package idéal des Mavericks :

Dorian Finney-Smith

Reggie Bullock

Spencer Dinwiddie

Jaden Hardy et/ou Josh Green

2 picks de premier tour, 1 pick swap, 1 pick de second tour

Note de faisabilité : 1/10

Kevin Durant du côté de Dallas ? Dans les faits rien n’est impossible et comme le disait un célèbre philosophe héraultais : c’est en faisant n’importe quoi qu’on devient n’importe qui. Pour acquérir KD, les Mavericks savent en tout cas ce qu’il leur reste à faire. Alors, ça se tente ou pas ?