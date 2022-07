Vous n’avez pas pu passer à côté de la bombe tombée le 30 juin sur la NBA, à quelques heures de l’ouverture de la Free Agency. Kevin Durant a demandé son trade à sa franchise, les Brooklyn Nets. Mais maintenant la question la plus importante est la suivante : où pourrait-il aller ? Et comment procéder à un transfert aussi historique ? Tout de suite, zoom sur les Milwaukee Bucks et leurs possibilités afin de récupérer KD.

Vendredi 30 juin 2022, 20h49 heure française, la déflagration tombe.

Kevin Durant veut quitter Brooklyn, le temps presse et le coco veut gagner d’autres bagues. Passé le temps du thermomètre qui explose, toute l’équipe de rédaction de TrashTalk s’est donc posée sur LA question qui nous taraude tous… mais où diable KD va-t-il poursuivre sa carrière ? Pour ce faire, et parce qu’on aime pousser le délire le plus loin possible, nous avons collectivement décidé de nous pencher sur toutes les franchises de la NBA. Oui oui, toutes les franchises : 29 articles détaillés, avec un rapide aperçu sur ce qui pourrait se passer.

Place aux Bucks de Giannis Antetokounmpo

La situation des Bucks

# Pourquoi les Bucks iraient chercher KD ?

Parce que Giannis est dans son prime et l’associer à un monstre comme Kevin Durant pourrait permettre à la franchise de récupérer plusieurs bannières supplémentaires. Khris Middleton et Jrue Holiday sont des bons bras droits hein mais KD ferait passer les Bucks dans une autre dimension. Un sacré bulldozer à se coltiner pour les équipes de la Ligue.

# Quels joueurs sont indisponibles ?

Giannis Antetokounmpo

Quelle surprise n’est-ce pas ? Milwaukee ne va évidemment pas toucher à son double MVP de 27 ans. Pour le reste, est-ce que quelqu’un est vraiment intouchable ? Probablement pas, même si certains joueurs seront plus faciles à remplacer que d’autres.

# Quels joueurs des Bucks pourraient attirer l’attention des Nets ?

Khris Middleton, Jrue Holiday, Brook Lopez, Bobby Portis, Grayson Allen, MarJon Beauchamp

Logiquement, les lieutenants du Greek Freak sont ceux qui ont la meilleure valeur marchande mais aucun n’incarne vraiment l’avenir et c’est sans doute ça qui risque de poser problème au moment de s’asseoir à la table. Petit clin d’œil pour Brook Lopez qui reste à ce jour le meilleur scoreur de l’histoire de… Brooklyn. Sean Marks s’attend sûrement à lancer un nouveau cycle et on a du mal à croire qu’il s’appuiera en premier lieu sur des mecs qui ont déjà dépassé la trentaine.

# Ont-ils des picks de Draft à leur proposer ?

Pas beaucoup malheureusement puisque les Bucks doivent déjà gaver d’autres équipes pendant un moment du fait de transferts antérieurs. Le pick 2023 part à Houston, ceux de 2025 et 2027 à NOLA (coucou Jrue Holiday), ce qui laisse juste celui de 2029 à trader. Autant dire que c’est très peu…

La grille de salaires des Nets

Le package idéal des Bucks :

Jrue Holiday

Bobby Portis (sign and trade)

MarJon Beauchamp

Swap first pick en 2028

First pick en 2029

Pas facile de trouver une offre qui fasse vraiment décoller Sean Marks du canapé et celle-ci ne devrait pas suffire pour contenter le GM des Nets. Les picks sont pas hyper valuables, Jrue les vacances a déjà 32 piges, le rookie envoyé est un fin de premier tour dont on ignore le plafond. On parle quand même de Kevin Durant avec quatre années de contrat au compteur, vaut mieux ne pas rêver pour les fans des Daims.

Note de faisabilité : 1/10

Kevin Durant du côté de Milwaukee ? Dans les faits rien n’est impossible et comme le disait un célèbre philosophe héraultais : c’est en faisant n’importe quoi qu’on devient n’importe qui. Pour acquérir KD les Bucks savent en tout cas ce qu’il leur reste à faire. Alors, ça se tente ou pas ?