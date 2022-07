Ayant perdu Becky Hammon, partie entrainer les Aces de Las Vegas en WNBA, Gregg Popovich se devait de trouver un nouvel assistant pour son staff. Mission réussie avec le retour d’un ancien de la maison, Brett Brown.

Le départ de Dejounte Murray aux Hawks et le plan tanking qui va suivre pour la saison 2022-23 avaient inquiété les fans mais ces derniers peuvent se rassurer, Gregg Popovich devrait bien être de la partie à la rentrée sur le banc de San Antonio. Loin d’être agacé par ce projet de reconstruction, le gourou local prend toujours autant de plaisir à entraîner ses joueurs. Mike Finger qui suit les Spurs pour le San Antonio Express-News a révélé que le coach serait toujours autant motivé et qu’il aurait même « l’impression d’être revenu à Pomona-Pitzer ». Pour rappel, il s’agit de l’équipe universitaire que Pop a entraîné pendant huit ans avant de poser ses valises en NBA. Qui dit nouvelle saison dans le Texas dit staff opérationnel et il y avait justement une place à prendre depuis le départ de Becky Hammon. Popovich a donc passé quelques coups de fil et c’est Brett Brown qui va assister la légende locale. Une info confirmée par Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Brett Brown has agreed to return to San Antonio to join Gregg Popovich’s staff as an assistant coach, sources tell ESPN. Brown spent 2007-2013 on Popovich’s staff before becoming the 76ers coach. They’ve maintained a close relationship. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2022

Si Brett Brown est connu pour son travail récent du côté de Philadelphie, avec la période du Process et la montée en puissance de Joel Embiid et Ben Simmons, il ne faut pas oublier qu’il est issu de l’académie Spurs. Après un cours passage en 1998 avant de filer coacher en Australie, Brown était revenu au Texas en 2002 pour aider au développement des jeunes joueurs. Quatre années plus tard, il était nommé adjoint de Gregg Popovich. Un poste qu’il conservera jusqu’en 2013 et son départ vers la Cité de l’amour fraternel. C’est donc un historique de Fort Alamo qui revient à la maison et quelqu’un qui a toute la confiance de Pop. Le Woj’ précise d’ailleurs dans son tweet que les deux hommes ont toujours conservé une excellente relation malgré le départ de Brown vers Philly. Voilà ce que déclarait justement Popovich au moment de retrouver son ancien assistant. Des propos retranscrits par Tim MacMahon de ESPN.

« Je suis ravi d’avoir pu engager un si bon coach, une si bonne personne et un bon partenaire de dîner. »

Du Popovich dans le texte. Maintenant qu’il a tout gagné, Pop’ kiffe juste sa vie à former des petits jeunes et à refaire le monde autour d’un bon verre de vin avec les personnes dont il est proche. La quote est juste magique. En revenant à l’AT&T Center, Brett Brown va tenter de se relancer grâce à une institution qu’il connaît parfaitement et sa capacité à travailler avec les jeunes devrait vite être mise à contribution. Alors que l’avenir de Popovich reste un sujet flou (retraite dans un an ?), Brett Brown pourrait logiquement être ajouté à la longue liste des potentiels successeurs de Pop‘. En étant déjà sur place, son dossier ne peut que gagner des points.

Brett Brown signe son retour à San Antonio et il va assister Gregg Popovich la saison prochaine. Les Spurs pouvaient difficilement trouver meilleur homme pour débuter leur « Process ». Avec Victor Wembanyama comme objectif ultime, bien entendu.

Source texte : ESPN / Adrian Wojnarowski et Tim MacMahon, San Antonio Express-News / Mike Finger