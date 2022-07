Quoique que vous fassiez hier sur les coups des 21h environ, vous vous souviendrez probablement de l’endroit où vous étiez. Pour ma part j’étais tranquillement en train de me faire tabasser au bowling par une dénommée Sandra pendant que son mec me teasait la prochaine fête de la frite à Sullignat mais passons, l’essentiel est ailleurs.

C’est officiel depuis un peu plus de 24h donc, Rudy Gobert est désormais un joueur des Wolves et va partager la raquette de Minnesota avec Karl-Anthony Towns. C’te phrase dis-donc. Après les réactions à chaud vient le temps de l’analyse un peu plus poussée, un peu plus posée. Les Wolves ont-ils bien fait de sacrifier leur six prochaines années de Draft et trois simili-titulaires pour récupérer la Gobe ? Sont-ils devenus automatiquement des contenders ? Rudy est-il gagnant dans cette histoire ? Le Jazz va-t-il imploser pour repartir de plus belle ? Ça en fait des questions hein, et on en a encore plus à se poser, à vous poser, car le sujet risque de cristalliser quelques débats de comptoir dans les prochains mois… alors on prend les choses dans l’ordre et on commence par se poser ces quelques questions essentielles autour d’un petit café.

Les sujets ne manquent pas en cette période de Free Agency alors on se pose tranquillement, on ouvre ses oreilles et ses chakras et on profite. Allez, café, santé.