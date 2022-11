Allez, café – le replay : retour sur la perf historique de Joel Embiid !

Sortez vos plus belles tasses, c’est l’heure du replay du « Allez café » de la nuit. Vous étiez au lit il y a quelques heures ? Aucun problème, session de rattrapage sans plus attendre !

Avant-hier Joel Embiid a cassé la NBA. 59 points, 11 rebonds, 8 passes et 7 contres, à 19/28 au tir et 20/24 aux lancers, mamma, virgule, mia. Le Allez café du jour revient donc sur cette perf astronomique et se penche sur quelques sujets d’actus, parfait pour se chauffer avant une nuit de basket dont vous pouvez retrouver le résumé complet juste ici. Du contenu écrit, du contenu en vidéo, et après vous viendrez nous dire qu’on ne vous bichonne pas hein.

