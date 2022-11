Après la nuit magique de Catherine Lara ou la nuit tranquille de Lipton, voici la nuit intense made in NBA. Sept matchs, un ou deux chocs qui n’en étaient pas vraiment mais largement assez de came pour nous faire squatter l’écran du PC de 0h à 6h30 du matin. Et si vous n’étiez pas dans le coin on vous fait tout de suite le résumé de la nuit, dîtes pas merci c’est cadeau.

LES RÉSULTATS DE LA NUIT

Pistons – Raptors : 111-115

Magic – Hornets : 105-112

Heat – Suns : 113-112

Celtics – Thunder : 126-122

Bucks – Hawks : 106-121

Rockets – Clippers : 106-122

Warriors – Spurs : 132-95

CE QU’IL FALLAIT RETENIR

LE TOP PICK EN TTFL : Shai Gilgeous-Alexander

LE TOP 10 : juste ici

QUELQUES SOUVENIRS DE LA NUIT

Le Thunder, c’est dans ta gueule, sous le panier et en pénétration cette saison. pic.twitter.com/Ak2XeSKj6w — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 15, 2022

Nan mais cette EXPLOSION d’OG Anunoby 😳pic.twitter.com/flv2ILNw7x — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 15, 2022

Josh Giddey : Shaqtin de la semaine.pic.twitter.com/E9fdfLiZYW — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 15, 2022

Giannis est tombé au sol et s’est tenu la cheville, toute la salle est devenue silencieuse les gens étaient comme Jrue, l’autre il s’est relevé direct il a soufflé et bombé le torse. pic.twitter.com/EFaLY7C4Oy — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 15, 2022

Ce VERROU que Jimmy Butler a posé sur Devin Booker au buzzer 🔒🔒🔒pic.twitter.com/fLLbpEN4MH — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 15, 2022

