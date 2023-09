Coupe du Monde 2023 : la Slovénie bat l’Italie (85-89) et termine 7e

L’Italie n’aura pas eu le luxe d’offrir une victoire à Luigi Datome – légende nationale du basket – pour son dernier match en sélection. La Squadra Azzurra a tout donné pour remonter un déficit de 15 points, mais s’est faite piéger en toute fin de rencontre face un Luka Doncic bien en jambes pour sa sortie (29 points, 10 rebonds, 8 passes).

Un match sans grand enjeu, mais un match dont l’Italie se souviendra. Pourquoi ? Parce qu’il s’agissait de la dernière sous le maillot national pour Luigi Datome, membre historique et incontournable de la sélection lors de la dernière décennie. De toutes les épopées avec l’Italie, il a marqué durablement l’équipe de son empreinte et raccroche les sneakers en tant que légende du basket par delà les Alpes.

Aussi triste que cela puisse être, il s’en ira sur une défaite. Face à la Slovénie d’un Luka Doncic bien décidé à ne pas laisser son pays finir 8e de la Coupe du Monde. Un premier quart-temps pour se chauffer, puis c’est parti pour le show. La Slovénie prend les commandes après une quinzaine de minutes… pour ne plus les lâcher ? C’est bien ce qu’on aurait pu penser, à la vue d’un écart grandissant graduellement tout au long de la partie.

Oui, mais voyez-vous, c’est la dernière de ce bon vieux Luigi. Et on ne rigole pas avec ça. Menés par Simone Fontecchio, les Italiens refont leur retard, monté à une quinzaine d’unités, pour revenir dans les rétros slovènes. Du jeu simple, fixation, passe, coupe, équilibre. Et ça marche. On n’est clairement plus sur du jeu de tournoi final, mais dans les trois dernières minutes, tout le monde s’est relevé les manches pour une fin de match qui a fait vibrer le public de Manille.

L’Italie reprend les devants, pense que le plus dur est fait… mais Luka Doncic est intraitable. Auteur de 29 points, 10 rebonds et 8 passes – on ne retiendra pas les 9 ballons perdus, qualité de quasi quadruple-double – le leader des Mavericks a servi sur un plateau Jakob Cebasek derrière l’arc, bang. Les Transalpins ne s’en remettront pas. L’Italie termine 8e de la Coupe du Monde 2023, la Slovénie 7e. Un Pitch et un jus d’orange pour tout le monde à la fin du match, que c’était bon l’époque des plateaux en U13.

Source : FIBA