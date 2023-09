Après le nouvel échec de Team USA hier en demi-finale du Mondial, les Etats-Unis risquent de débarquer à Paris l’an prochain avec une sacrée armada pour remettre les pendules à l’heure. Difficile de dire à chaud qui en fera partie, mais LeBron James a déjà commencé à teaser.

Quand vous vous appelez LeBron James, le moindre post sur les réseaux sociaux peut vite faire grand bruit. Le King en est évidemment conscient et ne se prive jamais pour lâcher des messages subliminaux qui seront ensuite analysés à la loupe. Nouvel exemple hier, quand LeBron a lâché un mini commentaire sous un visuel du compte NBA Central.

Emoji yeux tu connais.

LeBron James envisage-t-il de réaliser une ultime campagne olympique avec Team USA ? A-t-il comme projet d’évoluer aux côtés de certains des plus grands noms du basket US pour remettre les Etats-Unis au sommet après l’échec du Mondial ?

Des questions inévitables mais aussi légitimes, et ce pour plusieurs raisons.

D’un point de vue individuel, LeBron James pourrait viser une troisième médaille d’or olympique aux JO de Paris 2024, après celle de 2008 avec la Redeem Team à Pékin et de 2012 à Londres. Trois médailles d’or, c’est une de plus que vous savez qui (Michael Jordan pour ceux qui ne l’ont pas), et un accomplissement supplémentaire qui fait toujours du bien à la legacy. De plus, en matière de storytelling, être l’un des visages du renouveau des Américains après l’échec du Mondial 2023 (et 2019) peut également être tentant, même si on rappelle que les USA sont toujours champions olympiques en titre. Enfin, ce serait peut-être l’occasion pour lui d’évoluer aux côtés de Stephen Curry dans une grande compétition internationale, le Splash Bro n’ayant jamais participé à une olympiade dans sa carrière. LeBron l’a déjà dit par le passé, jouer avec Steph fait partie de ses derniers souhaits en carrière.

Que LeBron – 38 ans et 20 saisons dans les jambes – décide de venir ou pas à Paris, la question du roster de Team USA pour les JO 2024 va être centrale dans le projet rédemption de Grant Hill (patron de Team USA). Qui faire revenir parmi les joueurs de l’effectif actuel ? Le MVP de la NBA Joel Embiid peut-il venir renforcer la faible raquette américaine ? Qui sera disponible l’été prochain pour représenter le drapeau ?

Beaucoup d’interrogations donc, mais qui entourent surtout une certitude : les Etats-Unis devront envoyer une équipe plus solide, plus équilibrée et plus expérimentée à Paris que celle de cette année. Car sinon, un nouvel échec – cette fois-ci sur la grande scène olympique – pourrait faire plonger Team USA dans la crise. Comme il y a 20 ans à Athènes.

