Alexandre Sarr cartone face au G League Ignite : 26 points, 10 rebonds et 6 contres !

Évoluant avec Perth (Australie) cette année, Alexandre Sarr a une nouvelle fois cartonné en match de gala face au G League Ignite. La pépite française de 18 ans a aligné 26 points, 10 rebonds et 6 contres contre les jeunes pousses parmi les prometteuses du monde. Une bonne nouvelle à l’aube de sa dernière année avant la Draft.

Quelle meilleure publicité pour soi-même, à moins d’un an de la Draft 2024, que de cartonner devant l’ensemble des scouts NBA ? C’est en tout ce qu’a fait Alexandre Sarr cette nuit, face au G League Ignite, avec les Wildcats de Perth, son équipe. Une performance à 26 points, 10 rebonds et 6 contres qui en dit long sur son niveau de préparation physique. Impressionnant de mobilité – notamment en défense – pour sa taille, 2,13m, il a une très sérieuse carte à jouer cette saison pour faire monter une cote déjà très bonne auprès des franchises NBA.

Alex Sarr made a major impact on ball ends of the floor in the first game of the G League Fall Invitational for the @PerthWildcats 👏

17 PTS

7 REB

6 BLK pic.twitter.com/ox7HwzlTmS

— NBA (@NBA) September 7, 2023

Annoncé dans le top 20 de la prochaine cuvée, il était opposé cette nuit aux deux premiers choix des prédictions actuelles : Ron Holland et Matas Buzelis. Les deux prospects ont assuré aussi leur soirée, avec respectivement 33 et 17 points. De quoi nous assurer une course à la Draft une nouvelle fois intense… et ça, on KIFFE !

Source : G League