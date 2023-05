Attendu dans le Top 20 de la Draft 2024, le Français Alexandre Sarr jouera en Australie la saison prochaine. Le jeune et prometteur pivot de 18 ans s’est engagé avec les Perth Wildcats.

C’est de nouveau l’heure du départ pour Alexandre Sarr ! Passé dans les sections jeunes du Real Madrid, le Bordelais avait fait le choix de rejoindre le programme Overtime Elite en 2021 pour continuer sa formation tout en se rapprochant des US. Deux années plus tard, la pépite tricolore avait visiblement des envies d’ailleurs et c’est finalement du côté de l’Australie que le pivot va rebondir. Il a confirmé à Jonathan Givony d’ESPN qu’il avait signé un contrat avec les Perth Wildcats.

“J’étais à la recherche d’un nouveau défi. L’expérience de l’OTE a été formidable. J’ai eu toutes les ressources du monde et j’ai beaucoup progressé ces deux dernières années. Maintenant, j’ai besoin de passer à l’étape suivante ; la NBL est ce qu’il me faut.”

En choisissant la NBL, Alex Sarr donne encore un peu plus de crédit à un championnat qui se fait désormais une spécialité de lancer des jeunes talents du monde entier. On se souvient par exemple qu’un LaMelo Ball avait fait le choix de s’expatrier en Océanie avant la Draft. Le big man marche aussi dans les pas de plusieurs de ses compatriotes comme Hugo Besson, Rayan Rupert mais aussi Ousmane Dieng. Des modèles qui, selon les mots même du joueur, ont influencé son choix.

“Cela m’a aidé parce que je connais ces joueurs. J’ai parlé avec Ousmane, qui est le coéquipier de mon frère [Olivier Sarr, ndlr] à OKC, et il m’a dit que c’était un bon championnat et une bonne voie pour franchir une nouvelle étape dans mon jeu.”

En Australie, Sarr va pouvoir évoluer dans un championnat pro, au sein d’une équipe ambitieuse qui a remporté cinq des dix derniers titres. L’objectif désormais est de briller au maximum, comme il l’avait fait par exemple l’été dernier au Mondial U17, pour impressionner les scouts US et tenter de choper une place dans la Green Room à la Draft 2024. Le talent est là, y’a plus qu’à comme dirait l’autre.

