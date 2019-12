Stephen Curry est de retour avec les Warriors : restez calme, c’est sur le banc et en costard

Cela fait déjà deux mois que Stephen Curry s’est blessé et que la Dub Nation est au fond du trou. Tiens, tiens, tiens, surprenant qu’un joueur aussi lambda manque autant que ça à son équipe. En tout cas, Steph est de retour dans la baie et traîne de plus en plus avec l’équipe.

Certaines images du Chef Curry sur le banc avaient tourné sur les réseaux lors de la victoire dans le merdico (c’est comme un classico sauf que… bon vous avez compris) entre Warriors et Pelicans vendredi. Et oui, le meneur est de retour à San Francisco pour faire le reste de sa convalescence avec sa franchise après ses deux opérations à la main. L’occasion pour lui de rester plus près de l’équipe et d’arrêter sa déprime. Baby Face arrive petit à petit à trois mois de blessures, checkpoint synonyme de réévaluation et d’update concernant son retour sur les parquets. Revenir auprès de ses coéquipiers pour les voir jouer perdre au quotidien ne déplaît pas aux principaux concernés et au coaching staff. D’ailleurs s’il pouvait en profiter pour donner deux ou trois conseils à Jordan Poole, les fans seraient légèrement soulagés. De plus, Steph est de retour à la gym. Il ne travaille peut-être pas encore avec le ballon mais il travaille cependant les déplacements. Et s’il y en a un qui est heureux de le revoir c’est bien son coach :

« Nous aimerions l’avoir autant que possible avec l’équipe. Je ne lui ai pas parlé de notre prochain roadtrip mais je suis sûr qu’il sera de plus en plus avec l’équipe maintenant qu’il est autorisé à travailler avec notre staff. Il est ici depuis quelques jours, travaillant avec le training staff. Il est de nouveau présent, donc j’imagine que ça restera pareil »

Alors… rejouera ou rejouera pas cette saison ? En réalité on n’en a encore aucune idée. Et le principe de la réévaluation indique qu’ils ne sont eux-même pas sûr du reste de son indisponibilité. Est-ce que la main a bien récupéré, est-ce qu’il y a des complications, la rééducation s’est-elle bien passé et le joueur récupère toute sa motricité ? Ce sont autant de questions sur lesquelles se pencheront les médecins le mois prochain pour donner un diagnostic voire une date de retour pour le double-MVP. Bien parti pour aller chercher l’un des premiers choix de la prochaine Draft, les Warriors mettraient en péril cet objectif en faisant rejouer Stephen Curry. Il faut dire que la concurrence est rude dans la Ligue pour accrocher ces places et la bataille acharnée entre Warriors, Hawks, Pels et Knicks ne fait que commencer. Et attention d’ailleurs à ne pas sous-estimer les Cavs et les Wizards. On ne voit donc pas le tueur à la tête d’enfant permettre à son équipe de faire un run pour aller en Playoffs, loin de là. Pour toutes ces équipes une mauvaise série de deux ou trois matchs remportés d’affilée remettrait beaucoup de choses en question, le pire étant tout de même de remporter un match face à un concurrent direct.

Fan des Warriors, vous reverrez donc plus souvent l’un de vos chouchous sur le banc. Vous pouvez tout de même continuer de vous ronger les ongles s’il vous en reste, car ce n’est pas non plus ce qui va vous faire gagner. En attendant le retour de Steph, arrêtez de vous tracasser pour rien et au pire faites-vous une compilation sur YouTube, ça mange pas de pain.

