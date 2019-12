Matisse Thybulle out jusqu’à nouvel ordre : être maudit, c’est le risque quand on est drafté par les Sixers

Mauvaise nouvelle pour les Sixers. Matisse Thybulle va squatter l’infirmerie pour quelques temps. Blessé au genou droit. il sera réévalué dans deux semaines. À croire que le destin s’acharne sur les rookies de Philadelphie.

Matisse Thybulle restera assis sur le banc jusqu’à nouvel ordre, c’est ce que nous apprend Kyle Neubeck du Philly Voice. Pour rappel, le rookie des Sixers s’est blessé il y a deux jours lors de la victoire contre les Wizards. Dans le quatrième quart-temps, Thybulle s’est fait une entorse du genou droit accompagnée d’une contusion osseuse. Résultat, au moins deux semaines d’absence, avant de se faire réévaluer. C’est dommage car ces derniers temps, le rookie avait trouvé sa place en sortie de banc chez les Sixers et montrait de bonnes choses, avec notamment une pointe à 20 points contre les Raptors. Sur les 30 matchs disputés dans sa jeune carrière NBA, il tourne à 4,8 points, 1,1 rebond et 1,2 passe. Pour ceux qui ne connaissent pas le gamin, on a là un gros défenseur (1,4 interception par match), qui peut apporter du shoot (46,3% à trois points) notamment lorsqu’on a des prises à deux sur Joel Embiid au poste bas, et qui se fond donc parfaitement dans le système de Brett Brown. Ses qualités en défense étaient reconnues en NCAA et il a été récompensé par le titre de meilleur défenseur universitaire en 2019. C’est ainsi qu’il a été choisi en vingtième position de la dernière Draft NBA.

Par contre, on va vraiment commencer à croire qu’un fou furieux a jeté une malédiction sur les rookies de Philadelphie. Parce que tu peux en avoir un qui se blesse, mais pas 15… Ces dernières années, les scouts de Philly ont eu du nez pour trouver les joueurs qui allaient passer leur première saison au sein de la NBA dans les lits de l’infirmerie, au point qu’on était à deux doigts de renommer cette pièce « le dortoir des rookies ». Il faut dire que le mauvais sort a commencé avec un certain Nerlens Noel, le sixième choix de la Draft 2013, qui avait manqué l’entièreté de la saison suivante à cause d’une opération au genou (liée à une blessure en NCAA). La malédiction a continué avec un certain Joel Embiid. En effet, sélectionné en troisième positon de la Draft 2014, le pivot camerounais a manqué la totalité de ses deux premières saisons (il ne fait jamais les choses à moitié le Jojo) avant de devenir le leader de son équipe. Puis ce fut au tour du troisième choix de la Draft 2015, Jahlil Okafor, qui a manqué les derniers semaines de compétition suite à une blessure au genou en mars lors de sa première saison. Vient ensuite l’immanquable Ben Simmons, qui a connu une saison blanche après avoir été appelé en premier par Adam Silver en juin 2016. Enfin, Markelle Fultz, choix numéro un en 2017, vient compléter le palmarès avec seulement 14 matchs joués en tant que rookie à cause du bordel autour de son épaule. Matisse Thybulle est donc le dernier en date dans la liste des rookies de Philly blessés lors de leur première saison. Ça devient une tradition, c’est donc ça le bizutage chez les 76ers ? Un passage à l’infirmerie ?

Matisse Thybulle sera donc éloigné des parquets pendant au moins deux semaines, et sa contribution en défense va manquer à une équipe des Sixers qui connaît quelques turbulences en ce moment, avec trois défaites lors des quatre derniers matchs.

Source texte : nba.com