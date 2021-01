TrashTalk Fantasy League – TTFL Podcast S3, Épisode 2 : retour sur le début de saison, comment bien enchainer, le Lab vous dit tout !

Après deux semaines déjà bien chargées de NBA, voici venu le moment de faire un second gros point sur la sacrosainte saison 6 de la TrashTalk Fantasy League. Et pour le faire, qui de mieux que la géniale équipe du Lab.Un peu plus d’une heure trente de débats et de rigolades pour revenir sur vos picks plus ou moins inspirés des derniers jours et également l’occasion de se projeter sur les prochains défis du meilleur jeu du monde (explications ici).

Après un rapide apéro, le temps de présenter tout le monde et de se souhaiter la bonne année, le Lab démarre fort au vu du programme bien chargé de ce second épisode de la saison 3 de l’émission. Un retour sur les deux premières semaines permet de revenir sur les bons coups de ce début de saison 2020-21 mais aussi sur les carotteurs renommés de ces derniers jours. Après dénonciation des horribles personnages vous faisant couler dans le classement et vous mettant de mauvaise humeur pour la journée, l’équipe enchaîne sur la preview de la semaine à venir. Jour par jour, les cracks des chiffres vous proposent leurs options s’annonçant les plus sûres mais aussi les plus dangereuses également. Pour finir en beauté, une bonne partie de ce premier podcast d’une année 2021 qu’on espère riche en best picks pour chacun d’entre vous est dédiée à des discussions à la cool sur les différentes distinctions individuelles de la saison. Les différents candidats aux trophées de rookie de la saison, de joueur ayant le plus progressé, mais aussi à la superbe distinction de worst improved player (WIP) et bien sûr de MVP sont balayés par l’équipe. Les années changent mais les gros travaux continuent pour le Lab !

Vous l’aurez compris, le TTFL Lab vous réserve une nouvelle fois un bien beau programme. C’est l’occasion rêvée de prendre les conseils avisés du patron du Lab, Cédric aka Don Papa, et de ses équipes pour enfin décoller du fond du classement de la TTFL. La frime, ça se mérite ! Pour pouvoir dépasser vos potes et les vanner, encore faut-il travailler ses picks et faire le taf dans la durée. Au boulot !