Stephen Curry, l’homme qui sort deux mi-temps à 30 pions dans le même match : de tout là-haut, Pete Maravich et Kobe Bryant applaudissent

Critiqué lors des tout premiers matchs de la saison après des performances moyennes dans les grosses branlées de Golden State, Stephen Curry a depuis rectifié le tir, allant jusqu’à exploser pour établir son nouveau record en carrière cette nuit. 62 points, 31 dans chaque mi-temps, c’est historique.

En l’espace d’un match, Stephen Curry s’est rappelé au bon souvenir de ses années de MVP en sortant la plus grande performance offensive de sa carrière. Par la même occasion, il a fermé la bouche de pas mal de gens possédant la mémoire courte, des gens qui se focalisaient sur son début de saison pas tip top au sein d’une équipe de Golden State à la rue. Mais après une saison blanche (ou presque), le Chef est donc bien de retour et ce n’est pas Portland qui dira le contraire. 62 pions donc face aux Blazers, avec une répartition parfaite du scoring sur les deux mi-temps. À la pause, il était déjà à 31 points inscrits, à 10/18 au tir dont 3/7 du parking et 8/9 aux lancers francs, portant ainsi les Warriors vers un avantage de 66-54. Un avantage relativement confortable, mais pas assez pour se relâcher une seconde en deuxième mi-temps, surtout quand vous avez une équipe au fort potentiel offensif et guidée par Damian Lillard en face. Résultat, Steph a refait le coup : 31 points après la pause, à 8/13 au shoot, 5/9 de loin et un parfait 10/10 sur la ligne des lancers, ce qui a permis aux Warriors de prendre leur revanche après la défaite contre Portland vendredi. 95% des joueurs NBA rêveraient de pouvoir marquer 30 unités en l’espace d’une mi-temps. Stephen Curry vient de le faire à deux reprises dans le même match. Juste énorme. Tellement énorme qu’il a rejoint deux légendes du jeu.

Stephen Curry is the first player to score *more than* 30 points in each half of a game since 'Pistol' Pete Maravich did so on Feb. 25, 1977 for the New Orleans Jazz. (h/t @EliasSports) — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 4, 2021

Le 25 février 1977, Pete Maravich avait planté pas moins de 68 points dans la rencontre opposant le Jazz de la Nouvelle-Orléans aux New York Knicks (encore du mauvais côté de l’histoire…), avec 31 points en première période et 37 dans la seconde. Tout ça sans ligne à 3-points on le rappelle. Respect Pistol Pete. Stephen Curry est devenu le premier joueur depuis Maravich à marquer plus de 30 points dans chaque mi-temps. Entre-temps, un certain Kobe Bryant a atteint la barre des 30 à deux reprises dans le même match, c’était le 20 décembre 2005, avec 32 pions lors des 24 premières minutes contre les Mavericks, puis 30 au retour des vestiaires. Un total qui aurait pu être bien plus élevé sachant que Kobe n’a… pas joué le quatrième quart-temps. Oui, ce soir-là, le Mamba a foutu 62 points à Dallas en trois quart-temps, marquant ainsi plus de points que toute l’équipe des Mavs (61). On se demande encore aujourd’hui jusqu’où il aurait pu monter. Peut-être dans les 80, comme il le fera un mois plus tard face aux Raptors. Pour en revenir à Steph, il est devenu le premier Warrior depuis Klay Thompson en 2016 à atteindre les 60 points dans un match, et il a terminé à deux petites unités des 64 de Rick Barry le 26 mars 1974. C’était déjà dans un match Warriors – Blazers.

Après un début de saison compliqué, Stephen Curry a retrouvé son nuage, et nous on ne peut qu’apprécier le retour du pyromane. 31 points par mi-temps, c’est le genre d’exploit qu’on ne devrait pas revoir de sitôt. Quoique, avec Steph, tout semble possible.

Source texte : ESPN Stats & Info / Elias Sports Bureau