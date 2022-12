Touché à l’épaule lors du dernier match face aux Pacers, Stephen Curry ratera malheureusement plusieurs semaines de compétition. Un vrai coup dur pour les Warriors, qui n’avaient pas – mais alors vraiment pas – besoin de ça. Peuvent-ils limiter la casse sans Steph ou sont-ils condamnés à chuter un peu plus au classement ?

14 victoires pour 15 défaites et une 10e place à l’Ouest, ce n’est clairement pas le début de saison qu’envisageait le champion en titre. Il y a encore une dizaine de jours, on pensait pourtant que les Warriors étaient sur la bonne voie après avoir remporté sept matchs sur neuf, mais ils sont retombés dans leurs travers en déplacement (trois défaites de suite à l’extérieur, bilan de… 2-13 on the road cette saison) à l’image notamment de Draymond Green.

Et désormais, ils doivent donc faire sans Stephen Curry.

Auteur d’un début de saison calibre MVP (30 points, 6,6 rebonds, 6,8 passes de moyenne), Curry a entamé la campagne 2022-23 comme il avait terminé la dernière, c’est-à-dire en évoluant à un niveau de jeu absolument exceptionnel. Avec lui sur le terrain, et plus généralement avec le cinq majeur habituel de Steve Kerr (Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green, Kevon Looney), Golden State faisait du Golden State et dominait globalement ses adversaires, comme en atteste le +/- de Steph cette saison (Real +/- de 7,37 points selon ESPN, quatrième en NBA). Sans lui par contre, ça s’effondre comme un château de cartes.

Comme mentionné par Kevin O’Connor de The Ringer, les Warriors passent d’un net rating de +7 (c’est-à-dire la différence entre l’efficacité offensive et défensive) avec Curry sur le terrain à -11 quand le meilleur shooteur de l’histoire ne joue pas. Ça pique. D’ailleurs, vous voulez le bilan des Dubs sans Steph cette saison ? 0 victoire – 3 défaites. Aie.

Warriors with Stephen Curry: 118.9 offensive rating, 111.9 defensive rating, +7 net rating Warriors without Curry: 99.9 offensive rating, 111 defensive rating, -11.1 net rating Gulp. https://t.co/y4wBIhnGbu — Kevin O’Connor (@KevinOConnorNBA) December 15, 2022

Autant de signes qui ont de quoi donner des sueurs froides aux fans des Warriors avant les prochaines échéances. Justement, jetons un œil au calendrier du champion 2022. Mauvaise nouvelle, Golden State doit enchaîner quatre matchs de plus à l’extérieur jusqu’à Noël, les hommes de Steve Kerr étant allergiques à la victoire en déplacement cette saison.

@ Philadelphie (16 décembre)

@ Toronto (18 décembre)

@ New York (20 décembre)

@ Brooklyn (22 décembre)

Pas le plus facile des road-trips, vous en conviendrez. Pas facile d’autant plus qu’Andrew Wiggins est toujours à l’infirmerie (adducteur) sans date de retour, même s’il a récemment retrouvé l’entraînement. Et pour ne rien arranger, Draymond Green est incertain pour le match de ce soir à Philadelphie à cause d’un bobo au quadriceps.

Après leur road-trip, les Warriors auront la chance de retrouver les terres californiennes pour enchaîner pas moins de 8 matchs à la maison jusqu’au 10 janvier 2023.

Memphis (25 décembre)

Charlotte (27 décembre)

Utah (28 décembre)

Portland (30 décembre)

Atlanta (2 janvier)

Detroit (4 janvier)

Orlando (7 janvier)

Phoenix (10 janvier)

Avec des équipes comme Charlotte, Detroit et Orlando au programme, Golden State devrait pouvoir accumuler quelques victoires, même si l’absence de Stephen Curry enlève toute garantie de succès pour les Warriors, qui devront également se coltiner des équipes solides voire très solides de l’Ouest comme Memphis, Utah, Portland et Phoenix. Dans ce genre de matchs, avec Curry sur la touche, Jordan Poole devra tout particulièrement step-up, lui qui réalise un gros mois de décembre sur le plan individuel depuis son intégration dans le cinq en l’absence de Wiggins (7 matchs, 6 titularisations, 24 points et 4 passes de moyenne à 44% au tir, 35% à 3-points, 90% aux lancers-francs).

Quel bilan auront les Warriors au retour de Stephen Curry dans quelques semaines ? Peuvent-ils au moins rester dans les places de play-in et résister à Minnesota et aux Lakers ? Peuvent-ils limiter la casse grâce à leur série de huit matchs de suite au Chase Center ?

On refera le point en janvier 2023, au moment où Steph devrait se rapprocher d’un retour. Mais à l’heure de ces lignes et alors que les Warriors sont dans le dur, y’a de quoi avoir de gros doutes.