Jared Dudley blessé au genou droit : énorme coup dur pour les Lakers, qui perdent leur premier supporter

La nouvelle est tombée cette nuit, Jared Dudley a été diagnostiqué d’une blessure au genou droit. C’est plus précisément le ligament collatéral médial qui est touché, ce qui devrait le laisser pas mal de temps sur la touche, sachant qu’il y était déjà bien souvent jusqu’ici. Coup dur pour les Lakers, qui perdent une des mascottes préférées de ses supporters.

La liste des blessures n’arrête pas de s’agrandir du côté des Lakers. Après l’indisponibilité d’Anthony Davis qui s’est prolongée, qui fait elle-même suite à de nombreux arrêts comme celui de Marc Gasol et d’Alex Caruso, c’est au tour de Jared Dudley de passer par la case infirmerie. Victime d’une déchirure d’un ligament, il est désormais out en raison de celle-ci et il serait en train d’évaluer ses options d’après ESPN. Même le bout du bout du banc des Lakers n’est pas épargné par les blessures. Bien que la durée de l’indisponibilité n’ait pas été révélée, le fait qu’un ligament soit déchiré devrait impliquer une opération et donc un certain temps d’absence.

The Lakers announce that Jared Dudley has been diagnosed with a right MCL tear. He is “evaluating treatment options,” per the team. — Dave McMenamin (@mcten) March 15, 2021

Une blessure qui arrive vraiment au mauvais moment pour Dudley. Voyant le grand nombre d’absents actuellement aux Lakers, il aurait pu jouer quelques minutes comme il le faisait lors des dernières rencontres de L.A., où il a dépassé les dix minutes de jeu sur le terrain. Un exploit pour celui qui s’est transformé en tourneur de serviette numéro un des champions NBA. Pour les fans des Lakers, cette nouvelle aura son petit retentissement de par l’affection (parfois ironique) qu’ils prêtent à leur chauffeur de banc préféré. Toutefois, cela ne devrait pas avoir d’impact au niveau sportif. Dudley, c’est exactement six points marqués en onze matchs et 6,9 minutes en moyenne. Cela aurait été un bon ratio s’il était footballeur, mais malheureusement pour lui, on est en NBA.

Aujourd’hui âgé de 35 ans, et enfin doté d’un titre de champion NBA après 14 ans de carrière dans la Grande Ligue, est-ce qu’il ne « jouerait » pas ici sa toute dernière saison ? En tout cas, on peut l’envisager, même s’il peut rester dans un rôle de cheerleader jusqu’à 50 ans s’il le souhaite. Un état physique qui se complique, plus grand-chose à apporter sur les parquets, une bague enfin au bout du doigt, tous ces indices peuvent effectivement laisser penser à un tel événement en fin de saison. Même si l’on est clairement dans de la supposition, la retraite de Dudley aura quand même une mini-importance, lui qui a eu un rôle de plus grande envergure par le passé, notamment chez les Suns.

Coup d’arrêt pour Jared Dudley, qui ne devrait pas participer à la majeure partie des matchs restants pour son équipe. Les Lakers n’y perdent pas grand-chose sportivement mais pour le cas du joueur cela aura de son importance. Au vu de la situation, l’homme aux 903 matchs NBA va-t-il songer à mettre un terme à sa carrière ?

Source texte : ESPN