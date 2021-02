Et si la saison NBA 2019-20 n’avait pas été suspendue ? Les Enquêtes de TrashTalk

Pendant de nombreuses semaines, le lundi était synonyme de Top 100 all-time, avec son lot de débats, de discussions et d’amitiés brisées. Une énorme aventure, qui méritait une belle suite pour continuer à régaler notre communauté préférée. Les Enquêtes de TrashTalk sont désormais de retour rien que pour vous, parce que le lundi reste le meilleur jour de la semaine, tout simplement.

Incontestablement, la saison NBA 2019-20 restera dans les mémoires. Une saison à part, marquée par un scénario que personne n’aurait pu imaginer. En mars 2020, avec l’arrivée du COVID, Adam Silver n’a pas eu d’autre choix que de suspendre la campagne suite au test positif de Rudy Gobert. Et après des mois d’attente, de négociations et d’incertitudes, c’est dans une bulle chez Mickey que la saison a pu recommencer et se terminer, avec les Lakers qui remportent la bague face au Miami Heat. Si le titre NBA de la bande à LeBron James n’est remis en cause par personne, on peut tout de même se demander si le scénario aurait été différent avec une fin de saison « normale », une fin de saison sans COVID, une fin de saison avec des supporters dans les tribunes. Dans cet épisode, on revient sur le destin de plusieurs joueurs ou franchises NBA, si la saison 2019-20 n’avait pas été suspendue…

Comme d’habitude, on dit ce qu’on mange, on récapitule les faits et on mène l’enquête. Ça dure trois quarts d’heure et c’est parfait pour lancer la semaine.