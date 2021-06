Et si les Bucks gardent Dirk Nowitzki ? Les Enquêtes de TrashTalk

Pendant de nombreuses semaines, le lundi était synonyme de Top 100 all-time, avec son lot de débats, de discussions et d’amitiés brisées. Une énorme aventure, qui méritait une belle suite pour continuer à régaler notre communauté préférée. Les Enquêtes de TrashTalk sont désormais de retour rien que pour vous, parce que le lundi reste le meilleur jour de la semaine, tout simplement.

L’Enquête TrashTalk du jour nous emmène le 24 juin 1998, au soir de la Draft NBA. Il n’y a pas encore d’étoile sur le maillot de l’équipe de France de football mais les Mavericks ont déjà un bon gros nez fin et récupèrent Dirk Nowitkzi (9è choix) et Pat Garrity (19è) dans un trade contre Robert Tractor Taylor (6è) qui partira en direction de Milwaukee. Le genre d’échange qui trace des destinées, l’Allemand devenant le franchise player mythique de Dallas pendant 21 ans avec l’obtention d’un titre majestueux en 2011 et d’un trophée de MVP en 2007. Le Wunderkind réalisera toute sa carrière dans le Texas et atteindra notamment le sixième rang des meilleurs scoreurs all-time alors que Garrity sera tout de suite rééchanger pour permettre l’arrivée de Steve Nash chez les Mavs en 1998. Le tracteur ne passera, lui, que deux ans dans le Wisconsin et finira sa carrière NBA après seulement sept saisons au sein de quatre franchises différentes. Forcément, après coup, il est plus facile de juger et les Bucks n’ont clairement pas fait une bonne affaire. Les Mavericks auraient-ils une bannière de champion sans cet échange ? L’équipe de Milwaukee pouvait-elle aller au bout avec un shooteur en plus de Ray Allen, Dell Curry ou encore Glenn Robinson ? Dirk Nowitzki aurait-il eu la même carrière sans les efforts de Dallas pour l’entourer au mieux durant toutes ces années ? Ça fait énormément de questions et il y en a encore tellement d’autres à aborder. Allez, on envoie l’enquête !