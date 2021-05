Et si Damian Lillard ne termine pas OKC en 2019 ? Les Enquêtes de TrashTalk

Pendant de nombreuses semaines, le lundi était synonyme de Top 100 all-time, avec son lot de débats, de discussions et d’amitiés brisées. Une énorme aventure, qui méritait une belle suite pour continuer à régaler notre communauté préférée. Les Enquêtes de TrashTalk sont désormais de retour rien que pour vous, parce que le lundi reste le meilleur jour de la semaine, tout simplement.

L’Enquête TrashTalk du jour nous emmène du côté de l’Oregon ! À Portland et en 2019 précisément pour revenir sur ce premier tour de Playoffs entre Blazers et Thunder dans lequel Damian Lillard va faire subir à ses adversaires un châtiment sans pitié. On se souvient tous de cette séquence : un « bad shot » au buzzer, Portland qui gagne, Oklahoma City qui rentre à la maison, le bye bye de Dame, et puis le départ de Russell Westbrook et Paul George… bref c’était assez épique. Mais si Lillard avait manqué ce tir exceptionnellement clutch, comment se seraient déroulées les choses par la suite ? Allez, on envoie l’enquête !

Comme d’habitude, on dit ce qu’on mange, on récapitule les faits et on mène l’enquête. Ça dure trois quarts d’heure et c’est parfait pour lancer la semaine.