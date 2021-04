Et si les Wolves draftent Stephen Curry en 2009 ? Les Enquêtes de TrashTalk

Pendant de nombreuses semaines, le lundi était synonyme de Top 100 all-time, avec son lot de débats, de discussions et d’amitiés brisées. Une énorme aventure, qui méritait une belle suite pour continuer à régaler notre communauté préférée. Les Enquêtes de TrashTalk sont désormais de retour rien que pour vous, parce que le lundi reste le meilleur jour de la semaine, tout simplement.

Si vous aussi vous aimez débattre et prendre l’apéro c’est ICI qu’il faut vous abonner !

Stephen Curry a été drafté par les Warriors en septième position de la Draft 2009. Il a révolutionné la NBA avec son shoot à 3-points, remportant notamment deux titres de MVP et faisant des Warriors une dynastie avec trois titres remportés et cinq Finales disputées en cinq ans. Pour toujours, il y aura un avant et un après Curry. Ce n’est un secret pour personne, mais impossible de ne pas se poser la question suivante quand on creuse un peu : il se passe quoi en NBA si les Wolves décident de drafter Steph ? Car pour rappel (désolé les fans des Wolves), la franchise du Minnesota a décidé cette année-là de miser sur Ricky Rubio et Jonny Flynn, deux meneurs sélectionnés avec les choix 5 et 6. On aime bien Ricky hein (pas de nouvelle de Jonny par contre), mais disons que les Wolves sont passés à côté ce jour-là. Allez, c’est parti pour l’Enquête TrashTalk.

Comme d’habitude, on dit ce qu’on mange, on récapitule les faits et on mène l’enquête. Ça dure trois quarts d’heure et c’est parfait pour lancer la semaine.