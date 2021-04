Et si le Jazz réussit à finir les Bulls en 1998 ? Les Enquêtes de TrashTalk

Pendant de nombreuses semaines, le lundi était synonyme de Top 100 all-time, avec son lot de débats, de discussions et d’amitiés brisées. Une énorme aventure, qui méritait une belle suite pour continuer à régaler notre communauté préférée. Les Enquêtes de TrashTalk sont désormais de retour rien que pour vous, parce que le lundi reste le meilleur jour de la semaine, tout simplement.

Si vous aussi vous aimez débattre et prendre l’apéro c’est ICI qu’il faut vous abonner !

On revient à la fin des nineties aujourd’hui. Avec la sortie de « The Last Dance », on a pu vivre les coulisses des Bulls de Michael Jordan au cours de leur toute dernière saison, celle du deuxième Three-Peat. Désormais, c’est l’heure de se poser sur un scénario alternatif : et si le Jazz réussit à finir les Bulls en 1998 ? Cette année-là, Utah et Chicago s’affrontent pour la deuxième fois consécutive après les Finales NBA de 1997, remportées 4-2 par la bande à Jojo. John Stockton et Karl Malone sont au sommet et surtout revanchards, tandis que les Taureaux sont fatigués et en fin de cycle. Bon, on sait comment ça s’est terminé, mais une fin différente aurait pu changer beaucoup de choses dans les années suivantes.

Comme d’habitude, on dit ce qu’on mange, on récapitule les faits et on mène l’enquête. Ça dure trois quarts d’heure et c’est parfait pour lancer la semaine.