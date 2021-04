Et si Isiah Thomas ne se fait pas la cheville en 1988 ? Les Enquêtes de TrashTalk

Pendant de nombreuses semaines, le lundi était synonyme de Top 100 all-time, avec son lot de débats, de discussions et d’amitiés brisées. Une énorme aventure, qui méritait une belle suite pour continuer à régaler notre communauté préférée. Les Enquêtes de TrashTalk sont désormais de retour rien que pour vous, parce que le lundi reste le meilleur jour de la semaine, tout simplement.

L’Enquête TrashTalk du jour s’intéresse à une blessure très sérieuse qui a eu lieu lors d’une série de Finales NBA. En 1988, au cours du sixième match des Finales opposant les Lakers aux Pistons, la cheville d’Isiah Thomas va méchamment tourner et nous donner les circonstances d’un grand moment de l’histoire NBA. Malgré une perf’ héroïque d’Isiah, Magic Johnson et ses copains arrachent le Game 6, avant de gagner la série devant leur public lors d’un septième match décisif dans lequel Thomas – sur une jambe – termine avec seulement 10 points en 28 minutes. Mais si cette cheville justement n’avait pas tourné, les événements auraient-ils été chamboulés ? Le futur aurait-il été influencé ?

Comme d’habitude, on dit ce qu’on mange, on récapitule les faits et on mène l’enquête. Ça dure trois quarts d’heure et c’est parfait pour lancer la semaine.