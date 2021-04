LeBron James pourrait faire son retour dès cette semaine : préparez-vous, le King va bientôt reprendre le boulot

Alors qu’Anthony Davis vient de faire son retour avec les Lakers, les champions en titre attendent toujours celui de LeBron James, absent depuis plus d’un mois maintenant à cause de son gros bobo à la cheville. Bonne nouvelle, l’attente pourrait bientôt être terminée.

Cela fait depuis le 20 mars dernier et un match contre les Hawks qu’on n’a pas vu LeBron James sur un parquet NBA, la faute à une cheville méchamment abîmée suite à un contact avec Solomon Hill. Monstre de régularité et de durabilité, le King n’a jamais connu une absence aussi longue dans toute sa carrière mais heureusement, on pourrait le revoir dans pas trop longtemps si l’on en croit les propos d’Adrian Wojnarowski d’ESPN, relayés par Lakers Daily. Sur NBA Countdown, le Woj a effectivement indiqué qu’un retour de James dès cette semaine était du domaine du possible. C’est évidemment une nouvelle encourageante pour les fans des Lakers, même si l’insider préféré de ton insider préféré reste assez flou sur une potentielle date. Alors patience avant de sortir le champagne. De plus, un autre journaliste d’ESPN, à savoir Dave McMenamin qui couvre les Lakers H24, avait indiqué mardi dernier qu’un retour de James ne se ferait pas avant plusieurs semaines, lui qui vient à peine de reprendre l’entraînement tout en douceur. Peu de temps après la blessure du numéro 23, on parlait de quatre à six semaines d’absence pour James. Aujourd’hui, on est quasiment à cinq semaines. Alors si on devait parier, on miserait sur un retour début mai, genre au cours de la semaine prochaine. À surveiller évidemment.

En attendant, les Lakers vont faire le maximum pour tenir le coup. Sans LeBron, les champions en titre ont perdu 11 de leurs 18 matchs, dur dur même si dans le même temps, Anthony Davis était également absent. Ce dernier vient de faire son retour mais sur les deux rencontres qu’il a disputées face aux Mavericks ces derniers jours, AD a montré qu’il était un peu rouillé après plus de deux mois d’absence. Tout ça pour dire que les Lakers sont encore loin de pouvoir tourner à plein régime. Certes, le supporting cast a su step-up en l’absence des deux superstars mais à un moment donné, c’est compliqué de garder la tête au-dessus de l’eau quand vos piliers sont à l’infirmerie. Sur trois défaites de suite, les hommes de Frank Vogel sont aujourd’hui cinquièmes de l’Ouest avec 35 victoires pour 25 défaites, tandis que les Mavericks de Luka Doncic – sixièmes – sont eux sur trois victoires et possèdent désormais un bilan de 33-26. Autant dire que L.A. pourrait chuter encore un peu avant les Playoffs jusqu’à se retrouver sous la menace du play-in tournament. Et ça, on veut évidemment éviter chez les Lakers, car on sent que tout est possible dans le play-in. Juste pour info, Anthony Davis et ses copains vont affronter Orlando, Washington et Sacramento pour terminer le mois d’avril.

Le retour de LeBron James se rapproche, et on devrait le revoir lors de la quinzaine à venir. Quand exactement ? Difficile à dire, mais les Lakers croisent les doigts pour que ça soit le plus rapidement possible.

Source texte : ESPN