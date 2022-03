TrashTalk Fantasy League – TTFL Podcast S4, Episode 16 : une grosse heure de conseils, parfait pour devenir un (H)expert

Alors que la TrashTalk Fantasy League bat son plein, nos copains du Lab ont fait le point sur les dernières perfs TTFL de la saison. Les bons plans, les carottes, sur qui miser à l’avenir, c’est dans le podcast et c’est cadeau.

Pour avoir toutes les infos sur la TTFL en temps réel, voici un compte Twitter à mettre dans vos favoris.

Pendant un entraînement à Basic Fit, au moment du petit-déjeuner, dans la voiture, en sortant les poubelles, en rentrant les poubelles car il n’y avait plus de place dans la jaune, en rentrant sans les poubelles car même s’il n’y avait plus de place dans la jaune on a tassé, sur son balcon, dans un bain, dans un lit, seul ou à deux, peut-être même à trois. Peu importe le lieu, le podcast TTFL embellit un moment de vie. Il peut aussi bien lancer une journée que la clore, tout comme l’alimenter entre deux ou trois dossiers chauds gérés au travail. Et si vous n’avez pas de travail, tant mieux, cela vous octroie le temps de regarder la vidéo d’une traite. Et si vous trouvez la vidéo indigeste et difficile à regarder, c’est que le problème vient de vous, que vous n’avez tout simplement pas de goût. Sur ce, bonne écoute à tous.

La TrashTalk Fantasy League a son nouveau podcast, c’est le moment de faire un point sur qui sont les bons élèves du moment, et qui sont les mauvais. Les (H)experts ont parlé, reste à voir qui aura eu le nez fin et qui n’aura pas su anticiper la belle carotte. Plus que jamais, la TTFL est une guerre, une guerre impitoyable.