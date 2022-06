Si la Draft NBA est dans quelques heures seulement et qu’on attend tous des annonces de transfert, c’est une bombe d’un tout autre calibre qui vient de tomber sur la planète. Au milieu de l’incertitude entourant la prolongation de Kyrie Irving aux Nets, Kevin Durant réfléchirait sérieusement à son avenir à Brooklyn. Oh boy…

On en parlait justement hier. Et 24 heures plus tard, le scénario d’un potentiel transfert de Kevin Durant a tout d’un coup gagné en crédibilité. D’après Shams Charania de The Athletic, KD commencerait à se poser de sérieuses questions concernant son avenir chez les Nets alors que la possibilité d’un départ d’Irving à l’intersaison n’a peut-être jamais été aussi grande. Mercredi, Adrian Wojnarowski avait notamment indiqué que Durant n’était pas particulièrement impliqué dans la Free Agency des Nets, Free Agency qui serait actuellement perturbée par l’incertitude concernant la prolongation de Kyrie à Brooklyn. Alors certes, le marché de l’été n’a pas encore officiellement commencé mais on sait que les négociations n’attendent pas le 1er juillet pour se lancer, et visiblement KD serait beaucoup moins actif qu’à l’accoutumée. Est-ce un signe qui prouve que Durant envisage un avenir ailleurs qu’à New York ? Peut-être, peut-être pas. En tout cas ça y ressemble fortement. Et comme vous pouvez l’imaginer, les rumeurs entourant Irving viennent de recevoir un sacré coup de boost, Shams et Woj mentionnant tous les deux la possibilité d’un transfert durant l’intersaison. Adrian Wojnarowski a même balancé les équipes qui intéresseraient Uncle Drew dans le cadre d’un sign & trade, à savoir les Lakers, les Clippers, les Knicks, le Heat, les Mavericks et les Sixers. D’après l’insider numéro un d’ESPN, aucune de ces franchises ne fait d’Irving une priorité à l’heure de ces lignes (pas trop surprenant ça…), mais qui sait ce qu’il peut se passer cet été.

Quoi de plus logique pour KD ? Le mec en 6 mois y’a Harden qui a dit ok bye j’aime pas le délire ici y’a Kyrie qui a joué un match sur 4, il se défonce en retour de tendon d’Achille pour tracter les Nets sur son dos, bague des Warriors, y’a un moment tu pètes un câble c’est bon. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 23, 2022

Que Kevin Durant commence à réfléchir à son avenir du côté de Brooklyn, ce n’est pas vraiment une breaking news vu le bordel qui l’entoure depuis plusieurs mois. Peut-être que KD en a vraiment ras la casquette de tout ça et souhaite passer le reste de son prime dans une franchise stable où tout le monde est aussi focus que lui sur le basket. Maintenant, on n’est pas encore au stade où il demande son trade, lui qui – on le rappelle – est sous contrat avec les Nets pour les quatre prochaines années. On ne peut pas exclure le scénario dans lequel tout cela n’est qu’un moyen de mettre la pression sur la franchise de Brooklyn pour régler le dossier Irving en lui offrant la prolongation qu’il souhaite. Tout est question de leverage et les premiers bruits de couloir rendus publics il y a quelques jours concernant « l’impasse » entre les Nets et Kyrie allaient déjà en ce sens. On est peut-être en plein dans l’épisode 2. Ce n’est un secret pour personne, Durant et Kyrie sont potes et le premier a souvent soutenu le second depuis qu’ils partagent le même maillot. Comme l’a indiqué très justement Woj hier, KD représente le plus grand levier pour Irving dans ses négociations avec les Nets. « Vous ne voulez pas me donner le contrat que je recherche ? Ok je vais tester le marché, et si je bouge sachez que KD demandera son trade dans la foulée », voilà en gros le meilleur argument que possède Kyrie aujourd’hui. Dans le fond, on imagine qu’Irving a envie de rester à Brooklyn, pas loin du New Jersey où il a grandi. Dans le fond, on imagine qu’Irving veut rester aux côtés de Durant chez les Nets, et pareil pour ce dernier. Mais dans le fond, plus on avance et plus on se dit que tout peut exploser…

Est-ce le début de la fin pour les Nets ou une manœuvre du duo KD – Kyrie pour forcer la main à la franchise de Brooklyn concernant la prolongation d’Uncle Drew ? On vous laisse juger mais une chose est sûre, les prochains jours risquent d’être chauds à New York. Prochaine date à inscrire sur votre calendrier : le 29 juin, où l’on saura si Irving active sa player option sur la saison prochaine ou pas.

Source texte : The Athletic, ESPN

Sources: Kevin Durant is monitoring the Brooklyn Nets’ situation and considering options with his future. This now opens the path for Kyrie Irving to proceed on finding a new home via opt-in and trade. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 23, 2022