Le pari spécial NBA Sunday : 300€ à gagner avec un Paul George très show dans une victoire des Clippers

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce premier NBA Sunday de la saison, un très joli programme nous attend avec huit rencontres à partir de 21h00 heure de Châteauroux. Et qui dit joli programme dit nombreuses opportunités pour se faire plaisir, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

21h00 : Pistons (3,75) – Utah (1,35)

22h00 : Clippers (1,13) – Bulls (6,20)

00h00 : Nets (1,22) – Thunder (4,50)

00h00 : Knicks (3,00) – Nuggets (1,40)

01h00 : Rockets (2,25) – Lakers (1,68)

01h00 : Celtics (3,45) – Heat (1,30)

02h00 : Wolves (2,30) – Spurs (1,63)

02h30 : Warriors (2,20) – Raptors (1,71)

Le pari qu’on sent bien

Paul George va marquer minimum 25 points ET les Clippers vont gagner contre les Bulls (2,00) : les Clippers viennent de perdre contre les Warriors en subissant un comeback impressionnant du Chef et de sa brigade dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Les Bulls sont sur deux défaites de suite et déplorent quelques absences importantes (Markkanen, Satoransky et probablement Porter Jr. Une victoire des Clippers est plus que probable, d’ailleurs la cote de celle-ci n’est logiquement qu’à 1,13. Pour pimenter le tout, l’idée est ici de miser sur un Paul George qui s’exprime bien dans cette victoire avec au moins 25 points. Paulo shoote à plus de 50% sur ce début de saison tout en enfilant quasiment 95% de ses lancers. Il aura les tirs qu’il faut pour planter 25 unités et pour peu que ça commence à tomber dedans, cette barre devrait être atteinte. Le grand danger : le blowout qui viendrait réduire le temps de jeu de l’ailier.

Le combiné à tenter

Le Heat gagne chez les Celtics ET les Nuggets gagnent chez les Knicks (1,83) : le Heat vient de gagner à Washington et avait perdu juste avant contre les Celtics. Sauf que là les Celtics sont fortement diminués avec de nombreux joueurs sous le coup du protocole médical anti-covid19. Brad Stevens n’aura que 8 joueurs à sa disposition cette nuit et devra faire sans les deux Jay (Tatum et Brown) et toujours sans kemba Walker qui n’est pas encore revenu de sa blessure au genou. Bref, la cote du Heat qui gagne n’est qu’à 1,30 et il y a une raison. Là où ce combiné devient intéressant c’est si l’on couple cette cote du Heat avec celle de la victoire des Nuggets chez les Knicks (à 1,41). Les potos de Nikola Jokic ont joué hier mais ils n’ont pas eu trop à forcer pour battre des Sixers fourrés au protocole médical. Denver est favori à New York et on comptera sur le duo Canado-Serbe des Nuggets pour mener à bien une mission tout à fait à leur portée.

Une petite folie pour finir ?

Stephen Curry va marquer minimum 35 points contre les Raptors (2,75) : la cote pour une nouvelle dinguerie du Chef, au moins 35 points, est à 2,75. Et pourquoi pas ? Pourquoi ne verrait-il pas rouge face à Fred VanVleet qui lui a volé la vedette lors des Finales de 2019 ?

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

