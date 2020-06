Apéro TrashTalk : pourquoi le sport doit participer au combat pour l’égalité

C’est un sujet sensible mais ô combien important que nous avons décidé de vous présenter à l’occasion de ce nouvel Apéro TrashTalk afin de réfléchir ensemble sur la place des sportifs dans la lutte pour l’égalité et plus globalement encore dans tous ces combats qui dépassent largement le cadre du sport et les quatre lignes d’un terrain de basket.

Si vous aussi vous aimez débattre et prendre l’Apéro, c’est ICI qu’il faut vous abonner !

Quelle place ont le sport et ses sportifs dans les combats qui dépassent ceux du terrain et de la performance ? En écho aux récents événements qui se sont déroulés et se déroulent encore liés au décès de George Floyd, nous avons décidé de mettre un sujet de la plus haute importance sur la table de l’Apéro : le combat de l’égalité pour tous. On vous invite donc, dans la tolérance et le respect et avec des coeurs-coeurs, à discuter de tout cela avec nous. Car oui : il faut qu’on en parle.

Après un format écrit il y a quelques jours, c’est désormais en vidéo que nous voulions évoquer ce thème avec vous.