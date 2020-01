Enes Kanter prévoit d’ouvrir une école à Oklahoma City : il n’y a pas que LeBron qui a de beaux projets

Enes Kanter a passé quelques années du côté de l’Oklahoma, un État dans lequel il a peut-être vécu ses meilleurs moments de sa carrière de basketteur. Ainsi, il est toujours impliqué dans la communauté locale, dans laquelle il revient notamment pour son camp chaque été. Mais il a surtout un tout nouveau projet LeBronesque du côté du Sooner State.

Joueur singulier de la NBA, on peut retenir plusieurs moments de ce personnage haut en couleur. On compte dans son palmarès des matchs ratés à cause d’une fracture à l’avant-bras après avoir frappé une chaise, sans oublier celui manqué en étant malade après s’être enfilé sept burgers. On n’oublie pas non plus ses problèmes beaucoup plus sérieux avec son pays. Mais si nous évoquons aujourd’hui Enes Kanter, ce n’est ni pour une absence qui nous fait marrer, ni pour ses convictions politiques ou ses performances sportives. Mais plutôt parce que le Turc possède une fondation et qu’il va démarrer un nouveau projet. Vous cherchez encore le lien avec LeBron James ? Mais si, souvenez-vous. Le King a ouvert une école dans sa ville natale d’Akron lors de l’été 2018. Ce sont un peu moins de 250 enfants qui profitent chaque année de l’établissement du joueur des Lakers. L’actuel pivot des Celtics a aussi l’intention d’ouvrir une école et ce sera donc à Oklahoma City, pour des enfants âgés de 9 à 18 ans. Kanter a annoncé son projet via une lettre sur The Frontier. Il a informé le district scolaire d’OKC et selon The Oklahoman, une demande officielle sera faite le 14 janvier avant que celle-ci ne soit soumise à un vote.

Avec sa fondation, Kanter est impliqué dans chaque ville où il a pu évoluer durant sa carrière NBA. Que ce soit à Salt Lake City, Oklahoma City, New York, Portland ou maintenant Boston, des projets sont développés pour aider ceux qui sont dans le besoin, et cette école est probablement l’un des plus ambitieux. Le joueur a pour but de donner une chance aux enfants des familles aux revenus les plus modestes, aux minorités et aux enfants d’immigrés qui ne maîtrisent pas bien la langue anglaise. C’est pour cela que l’ancien du Thunder souhaite que l’Enes Kanter School for Exceptional Learning soit construite à un endroit où la demande est élevée. Pour l’instant, l’endroit n’est pas encore déterminé. L’école mettra un point d’honneur sur la lecture, l’écriture, les maths et les sciences, tout en prenant en compte la santé physique, émotionnelle et mentale. De plus, elle permettra d’offrir des activités artistiques et sportives aux élèves.

À la manière du King, Enes Kanter veut donc aussi ouvrir une école. Une façon de rendre ce qu’on a pu lui donner. Une belle initiative, en espérant que ce projet soit un succès et profite à beaucoup.

