Preview Mavericks – Sixers : si vous voulez un duel de Licornes, il faudra aller sur 2K

Sur le papier, ce Dallas – Philadelphie annonçait une grosse bagarre de Licornes à l’American Airlines Center à 2h30 du matin. Finalement, il faudra se contenter d’une battle de point forward en l’absence des deux gros. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de spectacle, loin de là même.

Lorsqu’on vous parle des Mavericks et des Sixers, vous pensez à un gros match entre le cinquième à l’Est et le sixième à l’Ouest. De gros duels en perspective, que cela soit entre les deux LeBron-likes de la nouvelle génération, Ben Simmons et Luka Doncic, ou à l’intér… oh wait. Ce match aurait pu être théâtre d’un gros duel dans la raquette entre Joël Embiid et Kristaps Porzingis, mais les deux colosses devront s’affronter sur 2K en direct de l’infirmerie s’ils veulent désigner un vainqueur. On en a déjà parlé mais le doigt de JoJo est parti en Y et le genou de la Licorne tremble comme Aron Baynes quand on prononce le nom de Ja Morant. On va donc avoir un grand vide dans la raquette et même derrière l’arc ce soir. Pour ceux qui se posent la question de savoir qui va bien pouvoir jouer à l’intérieur, l’Australien de Philly devrait remettre ça avec Al Horford tandis que Dwight Powell et Maxi Kleber devront boucher les trous dans le Texas. On vous le concède, on y perd un peu, forcément.

Mais bon, assez parlé des absents, intéressons-nous plutôt aux acteurs qui seront présents ce soir, et ce match peut être sympa à regarder malgré tout. En effet, les deux équipes sont des candidats sérieux au Playoffs et plus si affinité et proposent un jeu assez intéressant. Du côté des Sixers, le groupe reste quand même bourré de talent, même sans Jojo. Ben Simmons sera plus que jamais au taquet pour ne pas être envoyé à perpète avant la deadline, tout comme Tobias Harris et Al Horford, tandis que Josh Richardson est dans une belle passe. Cela serait amplement suffisant pour battre beaucoup de mauvaises équipes de la Ligue, mais ce n’est pas le cas des Mavericks qui surprennent positivement pour la première saison post-Dirk. Ils comptent dans leurs rangs un Luka Doncic qui déchire les défenses aussi facilement que ses horribles maillots City (ils sont moches on est d’accord, vert et bleu c’est quoi ça ?). Le prodige slovène pourra aussi compter sur son armada de lieutenants, l’un des meilleurs bancs de NBA, qui pourra lui apporter du soutien lors des prises à deux, parce que ça apparaît comme un des seuls moyens de l’arrêter. Un beau match en perspective donc.

Malgré les absences de taille (dans tous les sens du terme) de Joel et Porzi, le match de ce soir reste une très belle affiche, et on verra bien un mec comme Boban se faire plaisir vu la place qu’il y aura dans les raquettes, surtout qu’il sort d’un bon match contre les Lakers et sera tout excité à l’idée de retrouver son BFF Tobi… à voir tout ça ce soir à partir de 2h30.