Jaylen Brown a enfin retrouvé le centre de la cible : 50 points face au Magic et victoire étriquée en OT, Boston respire

Celle-là va faire beaucoup de bien. Non pas que les Celtics aient décidé de prendre cette victoire face à l’un des tanks les plus assumés de la Ligue comme une victoire référence, mais plutôt dans le sens où le contraire eut été dérangeant. On retiendra donc uniquement la victoire et, surtout, l’énorme coup de chaud de Jaylen Brown, auteur de 50 points dont 19 au dernier quart.

Toujours pas de Jayson Tatum pour les Celtics (protocole COVID, tu connais), et pas de Robert Williams III non plus cette nuit, le baby Shark ayant du déclarer forfait sur le tard à cause d’un bobo à un orteil. Côté Magic une centaine de gars manquent toujours à l’appel mais on fait avec et plutôt sans, Franz Wagner ayant récupéré depuis quelques matchs le sympathique statut de rookie dominateur dévolu à la base à Jalen Suggs. Franz Wagner ? Plus qu’un leader puisqu’au bout de presque huit minutes de jeu… le gamin est le seul joueur d’Orlando à avoir marqué un tir. Les C’s mènent 16-5 et ça sent alors la promenade de santé, et on ne parle pas du quart d’heure d’air frais à la zonzon mais bien d’un match NBA entre une équipe qui vise les Playoffs et une autre la Lottery.

Malheureusement les Celtics éprouvent actuellement toutes les peines à jouer un beau basket malgré une belle sortie dimanche face aux Suns, et en sortie de vestiaires c’est l’heure du craquage et messieurs Garry Harris, Tim Frazier et Terrence Ross mettent la ligne arrière des C’s, au devant de leurs difficultés défensives. Le Magic est revenu au score et prendra même jusqu’à 14 points d’avance, se dirigeant vers une victoire rafraichissante au cœur d’une saison où toutes les respirations sont bonnes à prendre. Un 8-0 d’entrée au dernier quart pour le Magic et l’écart remonte à 12 en faveur des Floridiens, 14 même à quatre minutes de la fin, alors que dans le même temps Jaylen Brown a décidé de scorer tous les points de son équipe. Spoiler, ceci est une magnifique transition vers le paragraphe suivant.

Jaylen Brown ? 21 points au dernier quart-temps pour monter sa marque personnelle à… 47, ah oui quand même, career high déjà battu puisque sa précédente marque était de 46 et datait du season opener face aux Knicks le 20 octobre dernier. Jaylen en collera trois nouveaux en prolongations histoire de taper le chiffre rond, prolongation atteinte après un dernier tir raté de… Jaylen Brown d’ailleurs, face à un Magic qui se sera délité doucement au fur et à mesure des dernières minutes, habile manière de perdre un match avec les honneurs, parce que le tanking est un art et que l’équipe de Jamahl Mosley semble assez à l’aise avec la chose. Le match ? Une victoire 116-111 pour Boston grâce à une overtime maitrisée, un gros three de Tonton Al Horford et un Dennis Schroder qui finit le boulot à l’allemande. LA perf ? 50 pions au final pour JB, à 19/29 au tir, auxquels on rajoute également 11 rebonds, 4 passes, 1 steal et 2 contres, petites sucreries supplémentaires afin de rentrer dans l’histoire de sa franchise :

Jaylen Brown (50 pts, 10 reb) is the fourth player in Celtics franchise history to produce 50+ points and 10+ rebounds in a single game 50-point, 10-rebound games: Larry Bird – 2

Kevin McHale – 1

Jayson Tatum – 1 — Celtics Stats (@celtics_stats) January 3, 2022

Leadership assumé pour la barbe la plus luisante et soignée du quartier, dernier quart-temps complètement dingue et nouveau record en carrière pour un homme critiqué depuis peu suite à quelques croûtes envoyés sur les derniers matchs. Que la fanbase des Celtics se rassure, quand JB est dans ce genre de zone, pas grand monde n’est capable d’y faire quoique ce soit.