Programme NBA : Celtics – Hornets et Ja Morant en visite au Madison Square Garden, ça peut être sympa comme soirée

On n’est plus qu’à deux grosses semaines du All-Star Break alors c’est le moment de profiter un maximum de tous les matchs NBA disponibles. Ce soir Ja, LaMelo, Embiid et Doncic sont de sortie dans un Mercredi Panzani de neuf matchs qui promet de la dinguerie. Sauf Detroit, on a les pires équipes de l’Est et de l’Ouest en lice ce soir et vous savez ce que ça veut dire… Préparez de beaux pronos bien raisonnables, vous pouvez être sûrs qu’il se passera l’exact inverse.

# LE PROGRAMME DU MERCREDI 2 FEVRIER

1h : Pacers – Magic

1h : 76ers – Wizards

1h30 : Celtics – Hornets (sur beIN Sports 4)

1h30 : Knicks – Grizzlies

2h : Rockets – Cavs

2h30 : Mavs – Thunder

4h : Kings – Nets

4h : Jazz – Nuggets (sur beIN Sports 1)

Jazz – Nuggets (sur beIN Sports 1) 4h30 : Lakers – Blazers

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Celtics – Hornets (1h30) : pas mal de bons matchs sans une grosse affiche qui fasse l’unanimité pour autant, alors on a choisi de se pencher sur cette rencontre East Coast parce qu’elle est bien sexy. Vu le petit écart au classement entre les Hornets septièmes et les Celtics neuvièmes, c’est le genre de match qui est plutôt bon à prendre. Et pour booster encore le sex-appeal de la rencontre, on aura le droit à un duel entre Miles Bridges et Jayson Tatum. Les deux sont des récidivistes de pyromanie cette année alors faudra pas s’étonner si le parquet prend feu à un moment. On avait déjà eu la même rencontre au TD Garden il y a deux semaines et les Hornets s’étaient imposés. Boston est sur une bonne dynamique puisque les Verts viennent d’exploser l’équipe bis option réservistes du Heat, et elle peut aller chercher sa revanche ce soir. La rencontre sera (peut-être) d’autant plus équilibrée que Gordon Hayward sort à peine du protocole COVID et ne pourra pas jouer, tandis que Kelly Oubre Jr. revient doucement de son entorse à la cheville. Ce sera donc l’occasion de voir un peu ce que sait faire le rookie James Bouknight, qui a du temps de jeu en ce moment « grâce » aux absences et qui reste sur quelques bonnes sorties. Le fun ne devrait donc pas manquer et ce n’est pas LaMelo Ball qui dira le contraire. Avec le chevelu sur un parquet, on peut s’attendre à tout sauf de l’ennui.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Ja Morant est de sortie. RAF, s’il faut l’écrire 82 fois cette saison dans les « à surveiller également », on va le faire. Il a raté des lancers importants il y a deux jours alors l’oiseau pourrait être énervé ce soir contre les Knicks. D’ailleurs, le Madison Square Garden, c’est pas l’endroit où les joueurs ont envie de briller par hasard ?

Jojo Embiid devrait être de retour. Les batteries ont été rechargées il y a deux jours et le Camerounais peut repartir à la guerre. On fait des bises à Daniel Gafford.

Les Cavs peuvent-ils vaincre les Rockets sans Garland qui a un peu mal au dos ? Honnêtement on a déjà la réponse et tant que Jalen Green continuera à être en 1/2976193472 au shoot, ça devrait pas être compliqué.

Si les Nets n’arrivent pas à mettre fin à leur série de cinq défaites ce soir face aux Kings, ça va commencer à sentir un roussi bien calciné à Brooklyn.

Sans LeBron James et avec un Anthony Davis noté probable, les Lakers sont opposés aux Blazers d’Anfernee Simons dans un match important par rapport au… play-in. Voilà qui fait rêver.

Jazz – Nuggets : ça aurait pu être la rencontre de la soirée si le Jazz n’était pas absolument dégueulasse ces derniers temps…

Petit dodo récupérateur en rentrant du taff pour être d’aplomb dès 1h. Faudrait quand même pas rater une soirée historique : vous verrez, le Magic, les Rockets, les Kings et le Thunder vont réussir à gagner tous les quatre un match le même soir ! C’est Mercredi Panzani on a dit !