C’est une nouvelle semaine qui démarre, mais ce n’est pas une semaine tout à fait comme les autres ! Avec les débuts de la pré-saison 2021-22, la NBA récupère ses droits chaque nuit et ce sont donc plusieurs rencontres qui animeront désormais nos belles soirées. Au programme ce lundi ? Des débuts pour certains, des retrouvailles pour d’autres, voici le menu.

# PROGRAMME NBA DU LUNDI 4 OCTOBRE 2021

1h : Philadelphia 76ers – Toronto Raptors

: Philadelphia 76ers – Toronto Raptors 1h30 : Boston Celtics – Orlando Magic

: Boston Celtics – Orlando Magic 1h30 (diffusé sur BeIN Sports) : Miami Heat – Atlanta Hawks

: Miami Heat – Atlanta Hawks 2h : Minnesota Timberwolves – New Orleans Pelicans

: Minnesota Timberwolves – New Orleans Pelicans 2h : Oklahoma City Thunder – Charlotte Hornets

: Oklahoma City Thunder – Charlotte Hornets 2h30 : San Antonio Spurs – Utah Jazz

: San Antonio Spurs – Utah Jazz 4h : Portland Trail Blazers – Golden State Warriors

: Portland Trail Blazers – Golden State Warriors 4h : Sacramento Kings – Phoenix Suns

: Sacramento Kings – Phoenix Suns 4h30 : Los Angeles Clippers – Denver Nuggets

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Heat – Hawks (1h30) : déjà, on ne va pas se mentir, l’affiche à elle-seule est excitante. Il s’agit même d’une des trois affiches les plus excitantes de la soirée sur le papier, en terme d’équipes compétitives et bien placées dans leur conférence. Les Hawks vont en Floride pour affronter un Heat qui a de nouvelles têtes à tester, et au moment où ces lignes sont écrites il n’y a pas de raison pour éviter les débuts de Kyle Lowry à Miami. Si le temps de jeu du nouveau meneur de Jimmy Butler devrait être léger, pré-saison oblige, Lowry et PJ Tucker devraient tout de même être présents sur le terrain. Une aubaine pour les fans du Heat, les simples observateurs, ou les habitants sadomasochistes de Toronto, car l’arrivée de Kyle à South Beach est une des plus grosses intrigues de toute la NBA pour la saison ) venir.

Au passage, on notera que Miami prévoit de tester son cinq Lowry – Butler – Robinson – Tucker – Adebayo lors de cette pré-saison, sur des séquences courtes mais qui permettront aux garçons d’Erik Spoelstra de trouver leurs automatismes. En face, les Hawks se connaissent déjà tous très bien et certains doivent y aller mollo avec leurs petits bobos. Du coup, pas de Clint Capela, pas de De’Andre Hunter et pas de Kevin Huerter pour Atlanta, qui comptera tout de même sur la paire Trae Young – John Collins au pick and roll et enverra certainement du Jalen Johnson dans le feu, rookie Top 20 de la dernière Draft. Match diffusé sur beIN, ça c’est bonus et c’est cadeau.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Karl-Anthony Towns, D’Angelo Russell et Anthony Edwards sur le même parquet, ce qui est rarissime

Les 76ers qui vont devoir jouer un match de panier-ballon sans Ben Simmons, ce qui est rarissime

Quelques rookies (Kuminga, Moody, Mitchell, Giddey, Suggs, Barnes,…) vont jouer leurs premières minutes

La première intro du Paycom Center (OKC) et de la FTX Arena (Miami), histoire de vomir un bon coup

Stephen Curry et Damian Lillard qui lancent leur saison, deux joueurs pas trop mauvais au basketball

Voilà pour le programme NBA de cette nuit, on se retrouve ce soir à partir de 01h à Philadelphie pour démarrer la semaine avec le sourire.