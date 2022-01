Cade Cunningham a régalé face aux Nuggets : du highlights, des grosses stats, et une place aux côtés de… MJ, bonjour le phénomène !

Hier soir face aux Nuggets, Cade Cunningham a été génial malgré la défaite, ce qui vient confirmer sa belle montée en puissance depuis quelques semaines. De quoi montrer une fois de plus que l’avenir des Pistons, ce n’est pas Cory Joseph mais bien lui.

Fait super rare hier soir, les Pistons ont perdu. Pour la 36e fois en 47 matchs, Detroit repart la queue entre les jambes mais face aux Nuggets c’est excusable. Effectivement puisqu’un grand Serbe répondant au doux nom de Nikola Jokic a encore une fois été étincelant avec 28 points, 21 rebonds, et 9 passes… Même pas foutu de faire un triple-double l’autre. Mais si on vous dit que ce n’est – peut-être – pas la plus belle ligne de stats du match, vous allez être étonnés ? Eh bien préparez-vous : 34 points, 8 rebonds, 8 passes, 2 interceptions, 4 contres, à 14/26 au shoot, dont 6/9 de la buvette. Ce n’est autre que la performance de Cade Cunningham, une perf aussi salasse que des toilettes de boîtes. Une perf qui va même rentrer dans l’histoire puisque les rookies en 34/8/8 et 4 contres, ça peut se compter sur les doigts de la main d’un mec qui a deux doigts. Le meneur rejoint ainsi Michael Jordan et c’est tout… Pas mal non ? Au-delà de sa superbe performance, il faudra quand même retenir que Cade a commis un double meurtre cette nuit… Deux petites chevilles serbes se baladaient sur le parquet des Pistons, avant que CC ne vienne les tordre à travers un cross bien sympa… RIP petites chevilles.

Les rookies dans l’histoire avec 34 points, 8 rebonds, 8 passes et 4 contres en un match : – Michael Jordan

– Cade Cunningham — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 26, 2022

Prochainement dans Danse Avec Les Stars : Cade Cunningham qui fait chavirer Jokic sur un Tango 🕺🏽

pic.twitter.com/FkpO7wxICh — Pistons France (@DetPistonsFR) January 26, 2022

Ce match vient confirmer la belle montée en puissance de Cade Cunningham depuis quelques semaines. Sur les neuf derniers matchs, l’ancien d’Oklahoma State compile 19,3 points, 4,1 rebonds, 5 passes avec 1 contre et 1 interception… Et surtout à des pourcentages ultra clean en quasi 50/40/90 (seulement 89% aux lancers). Cade crève de plus en plus l’écran et on commence à voir que là, on est vraiment face à un futur grand… sans pour autant en faire le ROY. Même si lui s’autoproclame meilleur rookie, pas sûr que la planète NBA soit vraiment d’accord, et l’argument contre le fait qu’il soit élu tient en deux parties : la première se nomme Evan, la deuxième Mobley. À l’heure actuelle, difficile de mettre l’ailier-fort des Cavs derrière Cunningham, et puis on n’a même pas encore mentionné Scottie Barnes, Franz Wagner & Cie… Mobley, c’est le troisième meilleur joueur d’une équipe Top 6 à l’Est donc stop. Cela étant, il reste une bonne trentaine de matchs à jouer pour chaque équipe, et Motor Cade peut sur une fin de saison de malade mentale aller chatouiller le joueur des Cavs… Allez Cade, c’est le moment de tout péter !

Cade Cunningham vient de pondre son meilleur match en carrière hier soir, avec en prime l’entrée dans un club dont seul Jojo avait les clefs. Cade monte clairement en puissance, et le push pour aller gratter le titre de ROY peut être l’une des choses les plus excitantes de la fin de saison… Oui, regarder les Pistons peut en exciter certains.