Les Celtics invaincus quand Jayson Tatum et Jaylen Brown claquent 30 points chacun : 3 matchs, 3 victoires, le compte est bon

En détruisant les Kings cette nuit, les Celtics sont repassés dans le positif au niveau du bilan mais l’autre gros point… positif de cette victoire, c’est que les Jay Brothers ont cartonné ensemble avec minimum 30 points chacun. Quand Jayson Tatum et Jaylen Brown jouent comme ça, c’est difficile d’aller chercher les Verts…

36 points à 14/23 au tir dont 7/14 du parking pour Tatum. 30 pions à 11/19 au shoot dont 5/12 à 3-points pour Brown. Pas de doute, Jayson et Jaylen ont pris leur pied dans la branlée infligée aux Kings mardi soir (128-75). À eux deux, ils ont même inscrit 14 points de plus que… l’ensemble de l’équipe de Sacramento en première mi-temps (44-30), et auraient sans doute fini avec un total plus élevé que les Kings à la fin du match si le coach Ime Udoka avait décidé de les laisser sur le terrain au cours du quatrième quart-temps. Bref, c’était ce genre de soirée où tout fonctionnait pour les Celtics sous l’impulsion des Jay Brothers. Et ça, ça n’arrive pas très souvent cette année. Pas de drama, pas de lead qui s’évapore dans le dernier quart-temps, pas de décla tapageuse de Marcus Smart. Non, juste une démonstration contre un adversaire de niveau Pro B, avec un duo Tatum – Brown au top. C’est la troisième fois de la saison que les Jay Brothers inscrivent chacun 30 points dans le même match. Le bilan des Celtics sur ces trois matchs ? 3-0. Si on élargit l’échantillon en prenant en compte la saison dernière, ce bilan passe à 5-0, et même 7-0 depuis que le duo évolue ensemble à Boston. Des chiffres qui montrent à quel point les Verts sont dangereux quand Jayson et Jaylen cartonnent ensemble. Mais ce qui est peut-être le plus intéressant dans tout ça, c’est que c’est la deuxième fois en quinze jours que les deux All-Stars atteignent la barre des 30 points dans le même match, preuve d’une complémentarité qui grandit au sein d’une équipe de Boston au complet qui vient de remporter sept de ses dix derniers matchs.

C’est la 3ème fois cette saison que Jayson Tatum et Jaylen Brown finissent un match en marquant chacun minimum 30 points. 3 matchs, 3 victoires. L’an dernier : 2 matchs avec les deux joueurs à 30 points minimum, 2 victoires. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 26, 2022

Jaylen Brown and Jayson Tatum each have 30+ points tonight. It is the 3rd time this season they have each scored 30 points in a game. The only duo in Celtics history with more such games in a season is Larry Bird and Kevin McHale in 1986-87 (4x). pic.twitter.com/5tvIQgTNdW — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 26, 2022

Matchs dans lesquels Jayson Tatum et Jaylen Brown ont chacun marqué 30 points (cette saison) :

25 janvier 2022 contre les Kings : 36 points pour Tatum, 30 points pour Brown (victoire 128-75)

12 janvier 2022 à Indiana : 33 points pour Tatum, 34 pour Brown (victoire 119-100)

25 octobre 2021 à Charlotte : 41 points pour Tatum, 30 pour Brown (victoire 140-129 en prolongation)

C’est avec ce genre de performance que les Jay Brothers peuvent fermer la bouche des sceptiques qui continuent de penser que le duo n’est pas fait pour jouer ensemble. Un thème qui a souvent été discuté ces derniers mois, même si les Celtics ont assuré à plusieurs reprises qu’ils ne comptaient pas casser ce tandem. On ne dit pas que tous les feux sont soudainement au vert à Boston mais les Celtics semblent enfin aller dans la bonne direction. Et il sera intéressant de voir comment tout ça va impacter le comportement du président Brad Stevens au moment de la NBA Trade Deadline du 10 février prochain. Les Celtics doivent chercher à se renforcer offensivement autour des Jay Brothers, en ajoutant du shooting (21e à l’adresse à 3-points avec 34,3% de réussite) mais aussi et surtout du playmaking pour fluidifier une attaque qui n’est que 19e à l’efficacité offensive. Trop faible pour vraiment jouer les premiers rôles à l’Est, même avec une défense dans le Top 5 de la NBA.

Avec un Jayson Tatum en feu actuellement et un Jaylen Brown qui sort son premier match à 30 points depuis Indiana il y a deux semaines, on peut avoir le sourire aujourd’hui à Boston. Tous les problèmes ne sont pas réglés, loin de là, mais au moins les Celtics donnent l’impression d’avancer. Et c’est déjà pas mal.