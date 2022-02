Klay Thompson retrouve peu à peu les sensations : on passe à 30 minutes par match, en attendant la même chose avec les points

Un mois après son retour à la compétition, Klay Thompson apparaît plutôt en forme. Avec les Warriors il déroule son jeu et permet à son équipe d’enchaîner les victoires. S’il subissait tout de même jusque-là quelques restrictions, Steve Kerr et son staff ont décidé de libérer un peu plus la bête en augmentant son temps de jeu.

Quel plaisir de revoir Klay Thompson sur un terrain de basket. Après avoir passé près de deux ans et demi loin des parquets, Splash Bro est de retour et, bonne nouvelle, il n’a pas changé. Au bout d’un mois de compétition et douze matchs on peut commencer à se faire une idée sur le niveau de jeu de l’arrière des Warriors. En seulement 23,9 minutes, la Clé tourne à 16,7 points, 3,3 rebonds et 3 passes à 42,6% au tir et un « petit » 37,8% du parking. Pour sa neuvième saison effective, Killa Klay donne une impression de contrôler parfaitement son jeu et, tiens, dans toute sa carrière professionnelle… jamais sa moyenne de passes décisives n’avait été aussi haute, et ce alors qu’il joue moins que les années précedentes. Lorsque l’on rapporte ces stats à 36 minutes, soit plus proche de ses moyennes en carrière, Klay Thompson tourne à 4,5 caviars par match, du jamais vu pour lui. De plus, Sea Captain semble être plutôt en forme physiquement, à tel point que son coach, Steve Kerr, vient de décider d’augmenter son temps de jeu pour le reste de la saison. Hier soir, pour son premier match après l’allègement des restrictions le concernant, Klay Thompson a réalisé une belle performance : presque 29 minutes sur le parquet pour 21 points, 2 rebonds, 2 assists à 8/11 au tir et un joli 7/9 à trois points, l’arrière s’étant même permis de rentrer un shoot en fin de match pour sceller la victoire des Warriors face à OKC, une phrase bien 2016 ça d’ailleurs.

Si d’un côté Klay va voir ses minutes augmenter, de l’autre, ce sont vraisemblablement Damion Lee et le rookie Moses Moody qui vont voir les leur baisser. Qui s’en fout ? Pas mal de gens c’est vrai. Les deux réalisent une bonne saison, néanmoins et compte tenu des circonstances il semble évidemment toujours préférable d’avoir un Klay Thompson avec plus de temps de jeu afin de créer la meilleure dynamique possible pour les Playoffs.

À seulement deux mois du début de la postseason, l’objectif pour les Warriors est clair : aider Klay Thompson à retrouver son niveau d’antan pour jouer le titre. Pas encore de back-to-backs mais tous les voyants passent au vert pour le Splash Bro, et on a hâte de le voir botter des culs en Playoffs comme lui seul ou presque sait le faire. Save the date !

