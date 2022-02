NBA Three-Point Contest 2022 – la preview : Karl-Anthony Towns pourra-t-il rivaliser face aux « petits » ?

Dans la nuit de samedi à dimanche se tiendra le traditionnel Three-Point Contest. Sept « petits » et un grand vont se tirer la bourre pour savoir qui est la meilleure gâchette de la NBA. Allez, petite preview pour se chauffer.

Pour ce All-Star Game 2022 à Cleveland, nous allons comme d’habitude pouvoir assister au traditionnel MTN DEW 3-Point Contest. Ce samedi 19 février, aux alentours de 3h15 (après le Skills Challenge), huit des meilleurs desperados de la Ligue vont un à un exposer la qualité de leur poignet :

Desmond Bane : sophomore et déjà l’un des meilleurs snipers de la NBA

Zach LaVine : troisième participation consécutive pour le leader des Bulls

: troisième participation consécutive pour le leader des Bulls Trae Young : un des shooteurs les plus spectaculaires qui va de nouveau tenter sa chance

C.J. McCollum : récemment transféré, il va pouvoir créer un peu plus de hype pour les Pelicans

: récemment transféré, il va pouvoir créer un peu plus de hype pour les Pelicans Karl-Anthony Towns : autoproclamé « meilleur shooteur all-time chez les grands », il a désormais l’occasion de le prouver

Fred VanVleet : premier All-Star Weekend pour lui

: premier All-Star Weekend pour lui Patty Mills : un des meilleurs snipers cette saison

Luke Kennard : l'outsider du concours

La formule reste la même que pour les précédentes éditions : cinq racks de cinq ballons chacun sont disposés autour de la ligne à 3-points. Quatre des cinq racks sont composés de quatre ballons valant un point ainsi que d’une « moneyball » qui compte double. Il y a également un rack composé uniquement de « moneyball » que le joueur dispose à l’endroit qu’il souhaite. Depuis deux ans, deux tirs à 9 mètres ont également été rajoutés et rapportent 3 points si le tir fait mouche. Chaque tireur dispose de 70 secondes pour tirer ses 27 ballons. Les joueurs qui obtiendront les trois meilleurs scores atteindront la finale, où ils repasseront pour une seconde salve de tirs. Le meilleur score de la finale est élu vainqueur du Three-Point Contest.

Karl-Anthony Towns: ‘I’m the greatest big man shooter of all time’ https://t.co/UOXceidHMt — Kurt Helin (@basketballtalk) December 20, 2021

Dans l’histoire du concours de tirs à 3-points, seuls deux intérieurs ont réussi à l’emporter : Dirk Nowitzki et Kevin Love. Si KAT veut assumer ses récentes déclarations et passer devant Dirk au classement des meilleurs intérieurs shooteurs de l’histoire, il va falloir qu’il remporte ce concours. Cette saison, le pivot des Minnesota Timberwolves tourne à 40,9% de loin pour un peu plus de 5 tentatives par match. Le chaton sait tirer, mais il va être opposé à de véritables snipers. Va-t-il l’emporter ? Réponse ce samedi soir.

Ce Three-Point Contest 2022 s’annonce encore une fois grandiose et finalement très ouvert. Aucune des gâchettes mentionnées plus haut n’est vraiment annoncée favorite. Si vous nous demandez, on met une petite piécette sur Desmond Bane, le sophomore des Grizzlies qui est complètement en feu en ce moment et qui n’a pas l’air d’avoir froid aux yeux. On se donne donc rendez-vous ce samedi aux alentours de 3h15 pour vivre avec nous un concours qui s’annonce être de haut niveau.