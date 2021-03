C’était il y 10 ans : Blake Griffin s’envolait par-dessus une bagnole, retour sur les concours du All-Star Weekend 2011

Comme chaque année pour le All-Star Weekend, TrashTalk fait un bond de dix ans en arrière pour une petite rétrospective des concours qui ont eu lieu cette année-là. Et ce n’est pas peu dire que 2011 fut une cuvée de qualité. Alors sortez vos BlackBerry et vos iPhone 4, c’est parti !

Skills Challenge

Participants : Stephen Curry, Chris Paul, John Wall, Russell Westbrook et Derrick Rose.

Il y a dix piges, nous avions eu droit à la crème de la crème des meneurs : un Derrick Rose au sommet de son art, un Chris Paul déjà adoubé Point God, un Stephen Curry sophomore, un BeastBrook qui enchaîne une deuxième participation au concours et un John Wall dans son année rookie (ce qui devrait vous donner un bon coup de vieux normalement). Premier à devoir aller au tableau, il faut quelques tentatives à Curry pour rentrer son shoot, preuve que le meilleur sniper de tous les temps n’a pas toujours été invincible dans ce compartiment du jeu. Une prestation fragile qu’il conclut avec 34 secondes et 1 centième au compteur. Il est suivi par Westbrook qui réussi quasiment tout du premier coup et termine avec un meilleur chrono : 30 secondes toupile ! Difficile de laisser de la place pour les candidats suivants. Ensuite, John Wall va rencontrer de sérieux problèmes avec les cibles et terminera en 39,3 secondes. Rose a voulu prendre son temps pour effectuer chaque étape. Il a effectivement été assez précis mais n’aura pas été assez rapide. Résultat : un chrono à 35,7 secondes qui ne sera pas suffisant. Enfin, Chris Paul foire complètement le lay-up introductif et aurait presque pu abandonner là pour sa quatrième participation au Skills Challenge et donc un quatrième échec personnel. En finale, les tendances se sont inversées entre Steph et le Marsupilami du Thunder. Baby Face rend une copie quasi parfaite et termine en 28,3 secondes, record de la soirée en poche ! A l’inverse, Russell se rate au shoot et sur quelques cibles. Punition, il termine à 44 secondes. Son beau dunk en conclusion n’y fera rien, Steph Curry remporte le concours !

Three Point Contest

Participants : Kevin Durant, James Jones, Ray Allen, Paul Pierce, Daniel Gibson et Dorell Wright.

Un concours durant lequel Kevin Durant a bien bidé, en marquant seulement 6 points. L’ailier du Thunder, à l’instar de Gibson et de Wright, ont tous trois été grillés pour des scores insuffisants. A l’inverse, on a pu voir un Ray Allen magistral, auteur de 20 points sur 30 possibles, le tout sans avoir eu le temps de shooter ses deux derniers ballons. Enfin, Paul Pierce, tenant du titre, assure l’essentiel en rentrant 12 points suffisants pour la qualification en finale. Mais la surprise s’appelle James Jones qui réalise un meilleur score que l’ailier des Celtics avec 15 points. Pierce débute la finale et réalise une entame timorée avec un score de 2/5 au premier rack. Il sauve le reste et termine à 18 points. Ensuite vient l’outsider James Jones. L’ailier de Miami ne se montre pas plus précis que son premier adversaire mais, parvenant à rentrer 4 des 5 money balls valant 2 points, il finit avec un meilleur score : 20 points. Malgré un 5/5 au rack 3, Ray Allen se montre assez maladroit sur le reste de l’épreuve et valide 15 points. C’est donc James Jones le grand vainqueur, qui se paye deux légendes du shoot, rien que ça. un highlight en carrière pour le double J au palmarès bien riche (merci BronBron).

Slam Dunk Contest

Participants : JaVale McGee, DeMar DeRozan (qui remplace Brandon Jennings), Blake Griffin et Serge Ibaka.

En termes de dunkeurs, on est sur du poids lourd de chez lourd. Et effectivement, ce concours était loin d’être une déception. Dès le premier tour, on a droit à du dunk de très haut niveau. Serge Ibaka fait honneur à son surnom de Air Congo et décolle de la ligne des lancer-francs, puis DeRozan et Griffin concluent de manière très acrobatique en reprenant un ballon sur la tranchée alors que McGee voit double en claquant deux dunks en simultanée sur deux paniers. Ce dernier est invité pour la finale en compagnie de l’intérieur des Clippers qui se voit bien confirmer sa réputation de gros dunkeur en remportant ce concours. On assiste alors à un duel d’anthologie. Le MVP du Shaqtin’ a Fool passe sous le panier et dunke à l’aveugle, puis Griffin claque un bon gros slam avec finition avant-bras dans le panier. Blake Ops aura raison de son adversaire grâce à un combo qui entrera dans la légende du concours, en s’envolant par-dessus une magnifique voiture argentée. Un dunk qui affolera tout le public et remporte le concours avec 68% de part des votes. Un score qui mettra cependant aux oubliettes les belles réalisations du pivot des Wizards. Ce concours conclue de très belle manière la Saturday night de ce All-Star Weekend 2011 et restera pour sûr longtemps dans les annales.

Cette année 2011 a été un bon cru en termes de All-Star Weekend. Que nous réservera donc celui de cette année ? Rendez-vous la nuit prochaine pour le savoir avec tous les événements du week-end rassemblés en une seule soirée.