Ils n’ont jamais gagné le Slam Dunk Contest mais ils auraient mérité : T-Mac, Aaron Gordon et Iguodala, de véritables rois sans couronnes

On dit souvent que l’histoire ne retient que les vainqueurs. Eh bien ce n’est pas toujours vrai. Le All-Star Weekend NBA est rempli chaque année de belles performances qui – pour une raison ou pour une autre – ne sont finalement pas récompensées par un trophée, mais ce n’est pas pour autant qu’on les oublie. Cela vaut particulièrement pour le Slam Dunk Contest, où certains ont véritablement perdu avec les honneurs. Alors rendons hommage à ceux qui n’ont jamais gagné le concours de tomars, mais qui auraient mérité.

Terence Stansbury (1985, 1986, 1987)

Il n’a joué que trois ans en NBA et il a participé à des concours de dunks dominés par Michael Jordan et Dominique Wilkins. Alors forcément, Terence Stansbury fait partie des oubliés du Slam Dunk Contest et ce malgré plusieurs performances qui – justement – ne méritent pas d’être oubliées. Que ce soit avec le maillot des Indiana Pacers ou des Seattle SuperSonics sur le dos, Stansbury s’est notamment démarqué à l’époque à travers son fameux dunk à 360° en mode Statue de la Liberté. Créativité, hangtime, grâce… bref tout ce qu’on aime dans un concours de tomars. À chacune de ses participations, il a terminé en troisième position.

One-legged-360-Statue of Liberty Dunk.

Terence Stansbury , y’all… pic.twitter.com/cfZQguc8MR — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) September 25, 2018

Kenny Smith (1990, 1991, 1993)

Quand on est surnommé The Jet, vaut mieux être capable de s’envoler. Kenny Smith a enchaîné les participations au Slam Dunk Contest au début des années 1990 mais c’est surtout sa première qui reste dans les mémoires. Avec le maillot des Kings sur le dos et son petit 1m91, Kenny a lâché quelques dingueries tout en ajoutant une belle touche de créativité : passe entre les jambes (et dos au panier s’il vous plaît) qui rebondit sur la planche pour un reverse dunk, smash à 360° après avoir fait rebondir la balle, dunk arrière on the bounce… autant de pépites qui ont permis à Smith de se mettre le public de Miami dans la poche. Mais au final, c’est Dominique Wilkins qui a une nouvelle fois raflé la mise, ce dernier battant le Jet en finale pour la plus grande déception de certains fans présents sur place.

Kenny Smith made an error on his last dunk of the 1990 Slam Dunk Contest, dunking the ball despite a bad bounce on a lob. Officials ruled that he wouldn't receive a replacement dunk because he made the shot. The judges gave Smith a 47.2, and Wilkins would only need a 47.6 to win. pic.twitter.com/DCYl2N396i — NBA Cobwebs (@NBACobwebs) February 9, 2020

Shawn Kemp (1990, 1991, 1992, 1994)

Shawn Kemp fait partie des dunkeurs les plus puissants et spectaculaires de l’histoire de la NBA et il a participé au Slam Dunk Contest à quatre reprises au cours de sa carrière. Pourtant, l’ancien Sonic n’a jamais gagné le concours de tomars. Oui, ça paraît fou dit comme ça mais c’est bien la vérité. Pour une raison ou pour une autre, les planètes ne se sont jamais alignées pour le Reign Man malgré la férocité de ses tomars. En 1991, il n’est pas passé loin mais c’est un certain Dee Brown qui a fini par prendre le dessus sur Kemp grâce à son dunk aveugle. Au final, peut-être que Shawn était tout simplement plus à l’aise pour postériser des gens plutôt que pour dunker dans des concours.

Larry Johnson (1992)

Le Slam Dunk Contest de 1992 restera pour toujours celui dans lequel Cedric Ceballos a réalisé un dunk les yeux bandés, dunk que certains ont toujours du mal à prendre au sérieux mais ça c’est encore une autre histoire. Dans ce même concours, un certain Larry Johnson a particulièrement cartonné au premier tour en enchaînant de gros tomars alliant puissance et fluidité. Dans le lot, il y a notamment un très joli 360 ainsi qu’un gros moulin à vent. Malheureusement pour le joueur des Hornets, il s’est transformé en Grandmama au cours de la finale, laissant ainsi Ceballos repartir avec le trophée.

Vintage Grandmama: Larry Johnson throws it down at the 1992 @NBA Slam Dunk contest in Orlando. pic.twitter.com/OfX0wldJ9V — NBA History (@NBAHistory) August 31, 2016

Tracy McGrady (2000)

Parfois, la greatness est telle qu’elle fait de l’ombre à de grandes performances. Et Tracy McGrady fait partie de ceux qui étaient tout simplement au mauvais endroit au mauvais moment. Lors du Slam Dunk Contest 2000 d’Oakland, qui restera comme l’un des plus mythiques de l’histoire grâce évidemment à la performance all-time de Vince Carter, T-Mac a en effet lâché un sacré show (144 points récoltés sur 150 lors du premier tour) mais n’a rien pu faire face aux dingueries de son cousin et coéquipier des Raptors. « Je ne voulais pas participer. Pourquoi participer alors que je savais à quel point Vince était fort ? Je savais qu’il allait gagner » déclarera notamment McGrady par la suite malgré sa belle performance. T-Mac a notamment été plombé par un dernier dunk raté, mais a quand même pu repartir la tête haute.

Se cumplen 22 años del legendario Slam Dunk Contest del año 2000, en el que se impuso Vince Carter. Además, participaron Tracy McGrady, Steve Francis, Ricky Davis, Jerry Stackhouse y Larry Hughes. Fue la vuelta de la competencia, tras 2 años de ausencia.pic.twitter.com/A9nz0FFahx — Historias de NBA (@nba_historias) February 12, 2022

Steve Francis (2000, 2002)

Tracy McGrady ne fut pas le seul à être emporté par la tempête Vince Carter malgré de superbes exploits aériens. Dans ce même concours, en 2000, un phénomène d’1m91 nommé Steve Francis a également proposé des dingueries grâce à la dynamite qu’il possédait dans les jambes. Il n’était alors que rookie et n’avait pas peur des spotlights, accumulant les envolées aussi impressionnantes les unes que les autres. C’est d’ailleurs lui, la fusée de Houston, qui a terminé deuxième de ce concours mythique derrière Vinsanity. Steve Francis retentera sa chance deux années plus tard à Philadelphie, pour un résultat beaucoup moins kiffant.

Amar’e Stoudemire (2003, 2005)

Amar’e Stoudemire a postérisé du monde dans sa carrière, mais il a également réalisé de belles choses au Slam Dunk Contest. En 2003, dans un concours XXL où Jason Richardson et Desmond Mason ont proposé un énorme show au public d’Atlanta, Stoudemire s’est illustré avec un beau rider (on rappelle juste que le mec fait presque 2m10) avant de se planter sur son deuxième tomar. Deux années plus tard, à Denver cette fois-ci, il a régalé le public à travers un dunk rempli de créativité avec son coéquipier Steve Nash, footballeur d’un soir. Rien que pour ça, il aurait mérité de remporter un concours.

Amar'e Stoudemire threw the ball off the backboard, got the Steve Nash header assist & THREW DOWN the dunk in the 2005 Dunk Contest 😤🔥⚽️#NBAAllStar pic.twitter.com/JmS77kizM7 — NBA UK (@NBAUK) February 16, 2022

Andre Iguodala (2006)

La performance d’Andre Iguodala à Houston en 2006 restera comme l’une des plus grandes pour un non-vainqueur du Slam Dunk Contest. Cette année-là, c’est le minimoy Nate Robinson qui a raflé la mise mais on n’est pas près d’oublier l’enchaînement de tomars réalisés par Iggy, alors aux Sixers. Son dunk le plus ouf ? Sans doute celui où son coéquipier de l’époque Allen Iverson fait rebondir la balle derrière la planche pour permettre à Andre de la récupérer (il se cognera même le front sur l’une de ses tentatives) et lâcher un pur reverse derrière. Vous ajoutez à ça un joli moulin à vent, un dunk en passant la balle derrière le dos, un rider finition main gauche, un autre rider finition main droite, et on se demande presque pourquoi il n’a pas gagné finalement.

A decade later, Andre Iguodala's 2006 Slam Dunk contest performance is still amazing. pic.twitter.com/xmPnGix3aW — Joe Giglio (@JoeGiglioSports) February 13, 2016

JaVale McGee (2011)

Blake Griffin ne pouvait tout simplement pas perdre ce concours en 2011. Pas avec la hype qui l’entourait, pas devant son public de Los Angeles, pas après ses incroyables débuts en NBA en tant que rookie, pas après avoir dunké au-dessus d’une voiture Kia (partenaire officiel de la NBA on le rappelle). DeMar DeRozan, Serge Ibaka et surtout JaVale McGee sont ainsi restés sur le carreau malgré de belles performances. Ce dernier a notamment dunké deux ballons en même temps sur deux paniers différents (!), puis trois ballons sur le même panier, avant de réussir un Rock The Cradle renversé. Du lourd ! Sa dernière tentative fut moins impressionnante (un tomar assez « simple » à une main après rebond contre la planche) mais il est clair que sa performance ne finira jamais dans le Shaqtin’ A Fool, car McGee n’a fait rire personne ce soir-là.

Two basketballs.

Two rims.

Two dunks. JaVale McGee with a double-dunk at the 2011 Dunk Contest 🤯 2022 #ATTSlamDunk: Saturday night on TNT pic.twitter.com/BqgqthTd3P — #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 17, 2022

Aaron Gordon (2016, 2017, 2020)

Comment ne pas finir avec Aaron Gordon ? Sa performance légendaire contre Zach LaVine en 2016 reste l’une des plus grandes de l’histoire, et pour beaucoup c’est lui qui aurait dû repartir avec le trophée. Idem en 2020 face au joueur du Heat Derrick Jones Jr., où un certain Dwyane Wade (mais pas que) lui a subtilement collé un 9/10 après son dunk sur le géant Tacko Fall. « Je ne ferai plus jamais le Slam Dunk Contest. C’est terminé. Selon moi je devrais avoir deux trophées » a notamment déclaré Gordon après sa nouvelle défaite contre DJJ, une défaite qui débouchera même sur une diss track anti-Wade. Mais Aaron peut toujours se consoler en se disant qu’il est le meilleur dunkeur à n’avoir jamais gagné le Slam Dunk Contest, c’est pas si mal non ?

On this day in 2016… Zach LaVine and Aaron Gordon put on one of the best #ATTSlamDunk duels in contest history! #NBA75 pic.twitter.com/3xLBQqzG6j — NBA History (@NBAHistory) February 13, 2022

Dans la nuit de samedi à dimanche, c’est Cole Anthony, Obi Toppin, Jalen Green et Juan Toscano-Anderson qui vont tenter d’enflammer la salle de Cleveland à base de gros tomars. Le tableau ne fait pas forcément rêver mais le potentiel est là, et on a vu par le passé que ce ne sont pas forcément les grands noms qui réalisent les plus grandes dingueries.