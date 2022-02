Flashback NBA All-Star Game 2002 : quand Allen Iverson a lâché son numéro 3 pour rendre hommage à Julius Erving

Le numéro 3 sera pour toujours associé à Allen Iverson. Il a suivi The Answer durant quasiment toute sa carrière NBA, de ses grandes heures à Philadelphie à ses instants bien moins glorieux en fin de carrière. La seule fois où AI a porté un autre numéro, c’était quand il évoluait chez les Detroit Pistons à la fin de la décennie 2000 et lors du… All-Star Game 2002. Justement, revenons sur cette édition-là du match des étoiles.

Le All-Star Game NBA, c’est évidemment beaucoup de spectacle, beaucoup de fun, et beaucoup de sourires. Mais le All-Star Game NBA, il comporte aussi parfois de belles histoires qu’on aime raconter. Des belles histoires qui peuvent prendre la forme d’hommages comme c’est le cas par exemple en 2002 à Philadelphie. MVP en titre, finaliste NBA en 2001 et également MVP du All-Star Game cette même année, Iverson est alors au sommet de son prime et de sa popularité. Cependant, même si le match des étoiles se déroule dans sa ville et que toutes les conditions semblent réunies pour pouvoir envoyer un message aux meilleurs joueurs du monde, The Answer ne cherche pas à se mettre en avant. Au contraire, il préfère profiter de l’occasion pour honorer une véritable légende de Philly : Julius Erving. Pour les incultes, Dr. J., c’est tout simplement l’un des meilleurs joueurs all-time, un joueur qui a passé une bonne décennie chez les Sixers entre 1976 et 1987, ramenant notamment un titre de champion à la ville de l’amour fraternel en 1983 tout en étant nommé MVP de la saison deux années plus tôt. Pas un hasard s’il a eu l’immense honneur de recevoir sa propre statue à la fin des années 1980, en plus du retrait de son fameux numéro 6. Justement, c’est avec ce même numéro 6 qu’Allen Iverson va disputer le All-Star Game 2002 devant son public.

« C’est ma façon de l’honorer. Il [Julius Erving, ndlr.] est devenu célèbre ici, il signifiait beaucoup pour Philadelphie, et c’est toujours le cas. Il compte beaucoup pour moi, car j’essaye de porter ce flambeau. C’est un honneur, je suis heureux qu’il ait accepté. » – Allen Iverson

Prendre le numéro 6 de Julius Erving, cela ne s’est pas fait sur un coup de tête pour Allen Iverson. En fait, AI voulait déjà le porter trois années auparavant pour le All-Star Game 1999. Que s’est-il passé ? Le lock-out évidemment, qui a annulé le All-Star Weekend cette année-là alors qu’il aurait dû se dérouler justement à Philadelphie. Et non seulement The Answer avait prévu de porter le 6, mais il prévoyait également de lâcher ses tresses pour arborer une coupe afro à la Julius. Arf, maudite grève, ça aurait été mythique. En 2002, Iverson garde ses tresses plaquées et se limite donc au changement de numéro, mais ça suffit pour donner le sourire au Docteur. « J’étais vraiment content quand le front office des Sixers m’a appelé pour m’informer de la volonté d’Allen Iverson de porter mon numéro. Avant même la fin de la phrase, j’ai dit oui » déclare Erving – assis en tribunes – au journaliste Jim Gray pendant la rencontre. Ce dernier interroge également Iverson au cours du match pour lui demander s’il prévoit aussi d’honorer une autre légende de Philly comme Wilt Chamberlain lors d’un prochain All-Star Game, et AI n’hésite pas une seconde : « Ouais sans doute. Rendez-vous l’année prochaine ». Finalement, Allen Iverson ne portera jamais le numéro 13 de Wilt à l’avenir, et c’est peut-être parce qu’il passe au travers de son match avec le numéro 6 de Julius Erving. Lors de ce All-Star Game 2002, The Answer réalise en effet une performance bien loin de ses standards, lui qui termine avec seulement 5 points en 25 minutes à 2/9 au tir, tout ça dans une défaite de la Conférence Est face à l’Ouest 135-120.

Pire encore, c’est Kobe Bryant – natif de Philly – qui lui vole la vedette en terminant meilleur joueur de la rencontre avec 31 points, 5 rebonds et 5 passes au compteur. Kobe, qui avait déjà brisé le cœur des fans locaux en aidant les Lakers à battre les Sixers d’AI lors des Finales NBA 2001, voit ainsi sa réputation se dégrader encore un peu plus du côté de la ville de l’amour fraternel, lui qui fut sifflé non seulement pendant la rencontre mais aussi lors de la remise du trophée de MVP.